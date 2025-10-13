Tres policías heridos y dos capturados por riña en un carpa rumbera en las fiestas de Armenia

Armenia

No hay derecho, en Armenia tres policías resultaron heridos en medio de una riña que se presentó en una carpa rumbera de las fiestas de Armenia, dos personas fueron capturadas

La Policía Quindío en desarrollo de actividades preventivas en eventos de asistencia masiva, capturó a dos hombres de 24 y 32 años de edad respectivamente, quienes se encontraban en medio de una riña al norte de la ciudad.

Este hecho se presentó en la noche del sábado 11 de octubre sobre la avenida 19 con calle 33 norte en Armenia, en la denominada Fonda Cuyabra, cuando uniformados se encontraban de servicio de apoyo a las fiestas aniversarias y son requeridos por personal de logística del evento, quienes informan que dos personas se encontraban en alto grado de exaltación intentando ingresar al establecimiento, siendo abordados por los policías quienes son recibidos con golpes.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció la agresión con objetos contundentes a tres uniformados y a dos personas de logística, quienes fueron trasladados a centro médico para su valoración.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta entregó el reporte “se iinicia una riña entre dos personas y cuando la policía intenta intervenir precisamente para que el tema se controle, se calme y la actividad siga sin ningún inconveniente, lo que tenemos es una reacción en contra de nuestros uniformados.

Tenemos tres policías que fueron lesionados, afortunadamente sin gravedad, pero fueron lesionados y tuvimos que capturar a dos personas en ese incidente, dos jóvenes que fueron los que estaban protagonizando la riña y agredieron a nuestros policías”

Llamado de la Policía

El alto oficial añadió “más allá de eso es el llamado a la ciudadanía, a la tolerancia, al respeto y a entender que la policía está en la calle trabajando mientras ellos están disfrutando de un rato de esparcimiento. No hacemos nada diferente estar trabajando y tratando de garantizar que puedan disfrutar de las festividades sin ningún inconveniente.

La gente digamos que ya cuando está con traguitos en la cabeza es difícil en la toma de decisiones, por eso uno tiene que ser muy responsable en ese en ese consumo de bebidas embriagantes, pero sobre todo en entender que de verdad la policía está ahí para para precisamente garantizar que ellos puedan estar disfrutando sin ningún inconveniente.

En tal sentido, los capturados fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación y fueron judicializados por violencia contra servidor público.

Otra riña

Desafortunadamente en la noche del domingo 12 de octubre en la plaza de Bolívar cuando se desarrollaba un concierto en el marco de las fiestas de Armenia se presentó otra riña que involucró incluso mujeres, así quedó evidenciado en videos de ciudadano en redes sociales, por fortuna la situación no pasó a mayores, aunque aún no hay reporte oficial del hecho.