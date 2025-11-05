¿Qué dijo la Policía sobre caso de joven agredido tras fiesta de Halloween en Armenia?

Armenia

El lamentable hecho se registró durante el puente festivo a las afueras del centro de convenciones de la ciudad donde se desarrollaba una fiesta de disfraces.

Allí un joven universitario sufrió una golpiza por parte de varias personas y fue agredido con arma blanca por lo que permanece bajo observación médica.

Sobre este caso el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento dio a conocer que están avanzando en las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables de la agresión.

“Estamos revisando muy bien qué fue lo que ocurrió. Allí teníamos un apoyo de policía en este evento, que es un evento privado que debe tener tener unas condiciones logísticas que garanticen que ese desarrollo de esa actividad privada se desarrolle bajo las condiciones de seguridad que ofrezcan ellos mismos con el apoyo de la Policía Nacional en este evento particular“, mencionó.

Resaltó que en el punto contaban con apoyo de uniformados, aunque aclaró que al ser un evento privado también deben tener las condiciones logísticas de un buen desarrollo en materia de convivencia.

Mencionó que no fue el único caso que se presentó puesto que incluso al interior de la fiesta se generaron desordenes y riñas.

“Lamentablemente, cuando sucedió, pues ya el muchacho se encontraba herido. Ya los agresores habían huido del lugar. No fue la única pelea que se presentó en este evento en el centro de convenciones. Hubo más desórdenes y más riñas incluso dentro de ese establecimiento y es algo que vamos a entrar a revisar", indicó.

Añadió: “Precisamente el día de hoy hablábamos con el señor secretario del Interior con quienes organizaron este evento y con las diferentes digamos requisitos que deben solicitarse a los privados cuando van a realizar ese tipo de eventos".

Fue claro que a pesar de lo anterior el balance del puente festivo fue positivo entendiendo las diferentes actividades que se tenían en el departamento. Eso sí, anotó que en Armenia se registraron siete lesionados con arma blanca por riñas.