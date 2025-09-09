Riñas y ajuste de cuentas son las mayores causas de homicidios en Armenia

Armenia

Aumenta la criminalidad en la ciudad donde ya en lo corrido del año se han registrado 67 homicidios. El nuevo hecho se registró en el barrio El Paraíso en la noche del domingo 7 de septiembre donde un hombre identificado como Javier Robi Realpe, de 44 años fue asesinado con arma de fuego.

La víctima se encontraba en el novenario de un familiar fallecido y fue agredido por personas que se movilizaban en una motocicleta.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez informó que el hombre asesinado presentaba antecedentes judiciales por tráfico de armas de fuego, tentativa de homicidio y homicidio, pero además tenía una condena por el delito de homicidio por lo que estaba cumpliendo una pena con prisión domiciliaria.

“Esto ha sido como recurrente este tema y el tema de intolerancia entre personas por riñas con arma blanca donde por ejemplo, el jueves de la semana pasada dos personas se enfrentaron con arma blanca y uno de ellos resultó con una lesión fatal y falleció en el hospital. Sigue siendo tema de riñas, sigue siendo personas con algunos antecedentes, es la mayoría de casos que se vienen presentando", señaló.

Destacó que la mayoría de casos de sangre están relacionados con personas que tienen antecedentes judiciales o por la intolerancia que termina en las riñas.

Frente a la problemática dijo que articulan los esfuerzos con la Policía por lo que incrementaron pie de fuerza en seis sectores de la ciudad que han sido priorizados con el fin de contrarrestar este tipo de hechos delictivos.

“Nuestra Policía Nacional dispuso un refuerzo en los puntos más críticos de la ciudad en seis puntos que están focalizados con un refuerzo de más de 60 hombres. De igual manera, se articula un grupo de tareas especiales que están esclareciendo parte de estos homicidios. Recuerde que el tema de Sicariato ya se dieron las primeras capturas, se capturaron 10 personas que nos estaban cometiendo los homicidios, se incautaron armas de fuego, vehículos y estamos pendientes de que se sigan tomando decisiones por parte de la Fiscalía General de la Nación en este campo", indicó.

En el Quindío ya son 133 homicidios en lo que va de este año siendo la ciudad el municipio con mayor afectación por esta problemática.