Bajo observación médica permanece joven agredido con arma blanca tras fiesta de Halloween en Armenia

Un lamentable hecho de intolerancia se registró a las afueras del centro de convenciones de la ciudad donde se desarrollaba una fiesta de disfraces. Allí un joven estudiante de la Institución Universitaria EAM fue agredido con golpes y arma blanca por varias personas lo que originó que fuera trasladado de urgencia a un centro asistencial.

En diálogo con Caracol Radio Armenia, la madre de la víctima Sandra Viviana Sánchez manifestó que la situación se presentó en el momento de la salida del evento cuando su hijo intervino en una agresión contra uno de sus compañeros por lo que desafortunadamente la emprenden contra él.

“Mi hijo iba en compañía de su novia y de sus compañeros de universidad porque él es estudiante de la EAM. Él está actualmente cursando noveno semestre. Entonces ellos fueron a celebrar el evento de Halloween y la riña se presentó en el momento de la salida", relató.

Sostuvo que a raíz del hecho su hijo recibió tres puñaladas en diferentes partes del cuerpo y a pesar de estar herido siguió recibiendo golpes hasta que sus compañeros mediaron logrando rescatarlo.

“Un compañero de la universidad era el que estaba siendo agredido inicialmente. Y de un momento a otro él quedó en medio de la pelea. Se le vinieron todos los agresores que fueron con más de seis personas. Él recibió tres puñaladas, una en la parte alta del tórax, una en la espalda y otra en el pulmón", denunció.

“A él lo apuñalan tres y sigue siendo agredido Lo tiran el piso, se le van más de cinco o seis personas a darle patadas, a darle puños y él con el pulmón herido defendiéndose. Ya él se levanta pues muy inconsciente y en ese momento los compañeros de él de la universidad se dan cuenta que él es el que está siendo agredido y pues lo lo rescatan, lo defienden", manifestó.

Situación médica del joven

Relató que no había servicio de paramédico y no hubo intervención efectiva de las autoridades por lo que su familiar fue trasladado en un vehículo al hospital San Juan de Dios de la ciudad donde llegó inconsciente.

Explicó que hasta ayer estuvo en reanimación y hoy se encuentra bajo observación médica a la espera de si deben realizarle una cirugía a raíz de la afectación tan grave en el pulmón.

Mencionó: “Ayer hasta la 1 de la tarde él estuvo en reanimación porque estuvo muy delicado. Ya después de las dos lo pasaron para observaciones y pues en este momento está muy pendiente si le van a realizar cirugía o no porque pues aún sigue el pulmón muy afectado. Todavía le sigue expulsando mucha mucha sangre. Entonces estamos esperando a ver qué qué más procedimiento le van a realizar".

Llamado de atención a las autoridades

Llamó la atención a las autoridades para que refuercen la seguridad en estos eventos privados con el fin de evitar que se presenten situaciones similares que ponen en riesgo la vida de los jóvenes asistentes.

“Mi llamado es a todo este tipo de eventos, no es hacer un evento para ellos ganar plata y y entonces pasan estas situaciones si hubiera pasado algo más grave, no, qué pesar, murió un joven en la fiesta de Halloween. Pues esa no es la idea de este tipo de eventos", puntualizó.

Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este caso.

Comunicado de la organización del evento

A través de un comunicado los organizadores del evento se pronunciaron sobre el hecho lamentando lo sucedido y aclarando que ocurrió fuera del perímetro de la fiesta. A raíz de lo anterior sostienen que el caso estaba fuera del alcance del equipo de seguridad por lo que agradecieron el apoyo de los organismos de socorro y autoridades por garantizar la atención oportuna de los involucrados.