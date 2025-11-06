Kroos respaldó a Luis Díaz tras expulsión: “El árbitro debe juzgar la acción, no las consecuencias”

Luis Fernando Díaz Marulanda de Selección Colombia y Bayern Múnich y Toni Kroos de Real Madrid y Bayern Múnich / Oficial de Getty Images.

La expulsión de Luis Díaz en la última jugada del primer tiempo ante la infracción sobre Achraf Hakimi en el enfrentamiento entre PSG y Bayern Múnich por la fecha 4 de la Champions League, continúa siendo tema de debate entre algunas leyendas del fútbol.

La acción llegó después de anotar un doblete y convertirse en el colombiano con más goles en la competencia (14), y la controversia sobre la acción, y si era de tarjeta roja o amarilla, continúa.

Esta vez el turno fue para Toni Kroos, el futbolista que se retiró en verano de 2024 después de jugar en Rostock, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen y Real Madrid.

Toni Kroos defendió a Luis Díaz

Después del duelo, el periodista Said Amdaa, con sede en París, amenazó públicamente al colombiano y aseguró: “Luis Díaz, si lesionas a Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones, te presionaré hasta el final de tu carrera. Esto es un asunto personal para mí”, añadió.

Sin embargo, Toni Kroos, experto en fútbol, reveló su lectura del intento de recuperación del guajiro y declaró:

“Para mí está claro: no es roja. Dejó que la lesión de Hakimi influyera demasiado en la valoración de la jugada. Si Hakimi se levanta después de la acción, nadie habría revisado la jugada”, explicó.

“En situaciones como estas, el árbitro debe juzgar la acción en sí, no las consecuencias”, confesó el campeón del mundo en 2014 con Alemania.

Pese a que Luis Díaz no estará disponible con el equipo para el siguiente compromiso por Liga de Campeones, ante Arsenal, en calidad de visitante, el 26 de noviembre, estará disponible para el siguiente duelo en Bundesliga.

Este enfrentamiento será por la fecha 10 y está agendado para el sábado 8 del mismo mes ante Unión Berlín.

El conjunto ‘Bávaro’ mantiene un invicto de 19 partidos, pues la última vez que perdió fe en los cuartos de final del Mundial de Clubes ante PSG.