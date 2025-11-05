Luis Díaz es amenazado y tildado como “criminal” por lesionar a Achraf Hakimi

¡Lucho es noticia en Europa! Luis Díaz marcó los dos goles en la victoria del Bayern Múnich 1-2 frente al PSG, por la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Pese a la destacable actuación del colombiano en el compromiso, el guajiro salió expulsado en el tiempo de reposición de la primera parte, debido a una fuerte barrida sobre el marroquí Achraf Hakimi .

Esta es la cuarta expulsión que sufre Lucho en su carrera deportiva, primera en el Bayern Múnich. Antes había visto una cartulina roja en el Porto de Portugal y dos con el Junior de Barranquilla, en Colombia.

VEA ACÁ LOS GOLES DE LUIS DÍAZ EN EL PARTIDO PSG VS. BAYERN MÚNICH POR LA CHAMPIONS LEAGUE

¡LUIS DÍAZ LO DURMIÓ A MARQUINHOS Y ANOTÓ SU DOBLETE EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! El colombiano aprovechó el error del defensor del PSG y puso el 2-0 para Bayern Munich.



¡LUIS DÍAZ LO DURMIÓ A MARQUINHOS Y ANOTÓ SU DOBLETE EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES! El colombiano aprovechó el error del defensor del PSG y puso el 2-0 para Bayern Munich.

Así fue la expulsión de Lucho

Cumplido el segundo minuto del tiempo de reposición, Luis Díaz controló mal sobre la banda y perdió la posesión con Achraf Hakimi. El marroquí terminó ganando en velocidad, a lo que el guajiro decidió barrerse para tratar de recuperar el balón. Infortunadamente para Lucho, le erró al balón y terminó golpeándolo a la altura del tobillo. El jugador del PSG se retiró del campo entre lágrimas y fue sustituido por el francés Senny Mayulu.

Aún no se conoce con exactitud la lesión del marroquí, sin embargo, el periodista Said Amdaa informó: “Se trata de una lesión de ligamentos. La incógnita ahora es si necesitará cirugía. Me han dicho que estará de baja al menos para los dos primeros partidos de la Copa Africana de Naciones”.

😭 Achraf Hakimi se retira del campo llorando tras esta brutal entrada de Luis Díaz, que fue expulsado



❌ Esperemos que no sea una lesión tan grave como parece



👏 ¡Mucho ánimo, Achraf! pic.twitter.com/7mj9DYQDna — Diario AS (@diarioas) November 4, 2025

Luis Díaz, amenazado

Luego de la grave falta que cometió Luis Díaz sobre Achraf Hakimi en el partido de la cuarta jornada de la Champions League, el periodista Said Amdaa, con sede en París, amenazó públicamente al colombiano.

“Luis Díaz, si lesionas a Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones, te presionaré hasta el final de tu carrera. Esto es un asunto personal para mí”, se lee en la publicación que subió inicialmente en su cuenta oficial de X.

Incluso en otra publicación, el periodista señaló: “Luis Díaz, eres un criminal.”

