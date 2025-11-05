Vincent Kompany justificó la falta de Luis Díaz sobre Achraf Hakimi: “Es la intensidad del partido”

¡Los Bávaros continúan con su racha positiva! El Bayern Múnich venció 1-2 al PSG con doblete de Luis Díaz (4′)(32′), en juego que correspondió a la cuarta jornada de la UEFA Champions League. Esta es la victoria número 16 que consigue el club alemán en lo que va de la temporada, sumando todas las competiciones en las que participa.

Lucho, quien le dio el triunfo al Bayern y tuvo una destacable actuación en el partido, salió expulsado en el tiempo de reposición de la primera parte, debido a que en un intento por recuperar la pelota, se barrió ante el jugador Achraf Hakimi, impactando sobre su pierna izquierda. Es preciso mencionar que el guajiro se perderá el próximo partido de Champions.

Le puede interesar: Goles de Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich: vea su doblete en Champions League

Con esta victoria, el equipo de Vincent Kompany es líder de la tabla con un puntaje perfecto de 12 sobre 12, por arriba del Arsenal, que también tiene los mismos puntos, pero la diferencia es que el Bayern tiene +3 goles a favor.

LA SEGUNDA ALEGRÍA DE LUCHO DÍAZ EN EL PARTIDO: el colombiano marcó el 2-0 parcial de Bayern Munich ante PSG.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/J6fHRFYFXo — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025

Kompany defiende a Luis Díaz

Posterior al partido, Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa y explicó cómo se dio realmente la jugada de Luis Díaz, le envió un mensaje a Achraf Hakimi, quien salió lesionado y felicitó a su equipo tras el resultado obtenido en Francia.

“Él (Luis Díaz) no lo hizo a propósito. Es la intensidad del partido. En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo... Espero que no sea tan grave para Hakimi”, inició explicando la situación que se presentó con Luis Díaz al finalizar el primer tiempo.

Lea también: Champions League tabla de goleadores: así quedó Luis Díaz tras su doblete al PSG

Luis Díaz' tackle sends Achraf Hakimi into tears... 🤕😭 pic.twitter.com/e6eoxZNEk3 — OneFootball (@OneFootball) November 4, 2025

Continuó felicitando al equipo por su buen desempeño, sin embargo, resaltó que aún falta camino por recorrer: “Hemos conseguido tres puntos, lo cual es bueno. Pero nadie gana trofeos en noviembre. Tenemos que mantener la calma y centrarnos en el próximo partido. Últimamente, nos hemos visto en diferentes situaciones y hemos estado ahí“”.

Finalizó Kompany: “Ser capaz de defender con 10 hombres es otra muestra que podemos llevar con nosotros a la temporada. No es algo que queramos hacer, pero cuando hay una situación como la de hoy con la tarjeta roja, quiero que también disfrutemos defendiendo. Eso es parte del fútbol”.