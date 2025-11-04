Tabla de goleadores de la Champions League: así quedó Luis Díaz tras su doblete al PSG. (Photo by Crystal Pix/MB Media/Getty Images) / Crystal Pix/MB Media

¡Luis Díaz continúa con su racha goleadora! El atacante colombiano destacó este martes 4 de noviembre en la sufrida victoria 1-2 del Bayern Múnich en casa del París Saint-Germain.

REPASE ACÁ EL PARTIDO ENTRE PSG Y BAYERN MÚNICH EN LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido válido por la cuarta jornada de la Fase de Liga contó con un doblete de Lucho, que abrió la cuenta a los 4 minutos al capturar un rebote dentro del área y sobre los 32′ amplió diferencias al aprovechar un grosero error de Marquinhos.

Ahora bien, la alegría terminó diluyéndose en los últimos minutos de la primera mitad, puesto que el guajiro cometió una dura entrada que terminó en la lesión de Achraf Hakimi. Aunque en principio el juez central le mostró la cartulina amarilla, el VAR le pidió revisar la acción y terminó cambiando su decisión por roja directa.

Aunque PSG logró descontar en el complemento por intermedio de Joao Neves, la visita pudo mantener su ventaja aun jugando con un hombre menos. Lo anterior, le permite al Bayern Múnich mantenerse como líder de la Champions con puntaje perfecto (12 puntos de 12 posibles).

🔴⚪️ 𝗠𝗜𝗔 𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗜𝗔 ⚪️🔴 pic.twitter.com/uOTaksFepm — FC Bayern München (@FCBayern) November 4, 2025

Así quedó Luis Díaz en la Tabla de goleadores de la Champions League

Gracias a sus dos anotaciones en el Parque de los Príncipes, Luis Díaz llegó a tres goles anotados en la Champions League 2025-26. Lo anterior, posiciona firmemente al colombiano en la parte alta de la tabla de goleadores del certamen europeo.

Por lo pronto, tan solo dos tantos lo separan de los líderes Kylian Mbappé (Real Madrid) y su compañero Harry Kane (Bayern Múnich), quienes suman cinco celebraciones cada uno.

Tabla de goleadores de la Champions League

Pos. Futbolista Goles Partidos 1. Kylian Mbappé 5 4 2. Harry Kane 5 4 3. Marcus Rashford 4 3 4. Anthony Gordon 4 3 5. Erling Haaland 4 3 6. Luis Díaz 3 4

¿Cuáles son los próximos partidos de Bayern Múnich en la Champions League?

Arsenal vs. Bayern Múnich

Fecha: 26 de noviembre.

Hora: 3 de la tarde.

*Es preciso recordar que Luis Díaz se perderá este partido por la expulsión recibida.

Bayern Múnich vs. Sporting de Lisboa

Fecha: 9 de diciembre.

Hora: 12:45 de la tarde.

*Habrá que esperar si la sanción contra Luis Díaz abarca un segundo partido.

Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise

Fecha: 21 de enero del 2026.

Hora: 3 de la tarde.

PSV vs. Bayern Múnich

Fecha: 28 de enero del 2026.

Hora: 3 de la tarde.