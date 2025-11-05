¿Cuánto tiempo estará de baja Hakimi tras la lesión que le ocasionó Luis Díaz?: Parte médico oficial

El Paris Saint-Germain cayó este martes en El Parque De Los Príncipes ante el Bayern Múnich, por la cuarta fecha de la Liga de Campeones. Además de la derrota, el equipo de Luis Enrique perdió a una de sus figuras.

El marroquí Achraf Hakimi, tras una dura entrada de Luis Díaz, se lesionó el tobillo de la pierna izquierda, situación que lo tendrá varias semanas fuera de los campos de juego y que, además, significó la expulsión del guajiro.

En el parte médico oficial del club parisino, se informó que Hakimi presentó un esguince grave en el tobillo. Si bien no se precisa un tiempo de incapacidad, si se anticipa que será más de un mes fuera de los terrenos de juego.

“Achraf Hakimi sufrió un esguince grave en el tobillo izquierdo, que lo mantendrá fuera de acción durante varias semanas”, informó el equipo francés a través de un comunicado en sus redes sociales.

Medios franceses han informado que el Achraf Hakimi estaría fuera de las canchas un mes y medio o dos, seis u ocho semanas. Lo cual podría incluso dejarlo por fuera de la próxima Copa Africana de Naciones.

Por su parte, Luis Díaz no estará disponible para el juego del próximo 26 de noviembre, cuando el Arsenal estará recibiendo al Bayern Múnich en Londres. Ambos equipos llegan a este duelo en la primera posición de la Champions, con 12 puntos cada uno.