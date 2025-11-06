James Rodríguez jugaría su último partido en Club León: fecha, hora y dónde seguir

Club León no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la fase final por Liga MX tras sumar 3 victorias, 4 empates y 9 derrotas para ubicarse en la penúltima casilla de la tabla de posiciones con 13 unidades, a 10 de Pumas, que ocupa el último puesto del repechaje. Ante este panorama, el futuro de James Rodríguez en el equipo es incierto.

De acuerdo con algunas versiones de la prensa mexicana, el capitán y número ‘10′ de la Selección Colombia no renovará su contrato con ‘La Fiera’, que finaliza en diciembre de 2025, por mutuo acuerdo.

Prensa mexicana asegura que James Rodríguez no continuará en León

Cabe destacar que cucuteño de 34 años colombiano llegó a León en enero de 2025 con el deseo de jugar el Mundial de Clubes en junio, pero no logró hacerlo producto de la descalificación de la FIFA por escritorio.

Entrenador de León habló sobre la posible salida de James Rodríguez

James con Club León

Desde su llegada a México, James convirtió 5 goles y dio 8 asistencias en 33 compromisos, considerando la competencia doméstica y la Leagues Cup.

Durante la primera temporada, el mediocampista con pasado en Real Madrid, Bayern Múnich, Porto, Mónaco, Everton, entre otros, comandó la primera fase del equipo de Guanajuato, donde estuvo en la cima durante algunas fechas y clasificó a la siguiente ronda.

Rendimiento de James Rodríguez en la temporada en curso, según la estadística de Opta:

James Rodríguez, el mejor volante en la historia del Real Madrid: estudio universitario revelador

Fecha, hora y cómo seguir el último partido de James con León

El posible último encuentro de James David Rodríguez con Club León está programado para el sábado 8 de noviembre desde las 8:00 pm (hora Colombia) frente a Puebla, que es último con 4 unidades menos.

De acuerdo con el entrenador Ignacio ‘Nacho’ Ambriz, aunque no hay nada en disputa en el duelo de eliminados, “hay que ganar”, aseguró.

¿Por qué James con Colombia es uno y con León es otro? Su DT fue tajante y se culpó de la situación