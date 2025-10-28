Prensa mexicana asegura que James Rodríguez no continuará en León

El Club León, equipo donde milita James Rodríguez, cumple con un campeonato para el olvido en el fútbol mexicano. Los de Guanajato son penúltimos y, a dos fechas de cerrarse la fase regular, están al borde la eliminación.

León, que registra tres triunfos, cuatro empates y ocho derrotas, ya está planificando lo que será el 2026, proyecto en el cual no se tendría en cuenta al 10 colombiano, quien además se desempeña como capitán del equipo.

Según informó el periodista Paco Vela, el mismo que anticipó su llegada, su salida del club “es un hecho” y se hará oficial próximamente.

“León ya prepara el próximo torneo, ya sin James,no es oficial, pero denlo por hecho.En mediotiempo les adelantamos que venía James, hoy les decimos queJames no va a continuar con el equipo del León”, informó Vela.

Vela, periodista de Medio Tiempo, también dejó en claro que James Rodríguez sostiene una buena relación con Ignacio Ambriz, técnico de León y quien ya conoce que el cucuteño no seguirá en el club.

“La relación es muy buena, Nacho es un tipo muy cercano a los jugadores. La relación es buena, además Nacho sabe que ya se va…no hay una confrontación con Nacho, porque además James sabe que tiene que jugar. James Rodríguez va a jugar contra el América, contra Puebla si no hay una lesión, es buena la relación con Nacho, el tema es que no ha logrado convencerlo. No (Nacho no puede lograr que se quede), no lo pueden decir abiertamente, yo no puedo hablar por Nacho, pero sí le gusta un futbolista de esas características”, informó al respecto.

James ha disputado 12 partidos en el presente campeonato mexicano, sumando tres anotaciones y una asistencia. León cerrará el campeonato visitando al América y recibiendo al Puebla.