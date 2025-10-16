¿Por qué James con Colombia es uno y con León es otro? Su DT fue tajante y se culpó de la situación

¿Por qué James con Colombia es uno y con León es otro? Es la pregunta que se hacen en México sobre el rendimiento del volante, pues su influencia en la Tricolor está demasiado marcado, mientras que en su club, si bien destaca, no termina de ser tan determinante para conseguir los objetivos.

Esta vez la pregunta se la trasladaron concretamente al técnico de León, Ignacio Ambriz, luego de la actuación de James con la selección en los amistosos ante México y Canadá. En el primero, marcó la pauta de la goleada desde el primer tiempo y, en el segundo, ingresó para el complemento y lideró las acciones de ataque buscando romper la igualdad.

Faustino Asprilla cargó contra ‘El Cucho’: “Que entre a trotar a la par de James, no se lo perdono”

Ignacio Ambriz se responsabilizó de la situación

En rueda de prensa, Ambriz aseguró que James no hace nada diferente en la selección en comparación a León. Eso sí, manifestó que tendrá que buscar un entorno y una estrategia favorable para que el ‘10′ pueda tener la misma influencia.

“No hay justificación en las comparaciones. Estás en una selección donde están los mejores. Yo tenía un compañero que me regañaba y me decía ‘por qué en la selección juegas bien y acá no’, ‘por qué allá corres y acá no’. Allá estoy rodeado de fulano, fulano y fulano y no es que en Necaxa no lo tuviéramos, pero es buscar cómo poder que yo juegue como en la selección”, inició diciendo.

Petición a James Rodríguez desde Club León tras goleada con Selección Colombia: “No aplica aquí”

Luego enfatizó que será él quien deba mejorar el entorno para que sea favorable. “Eso me corresponde a mí, de decir ‘¿te sientes cómodo’?, jugarás acá, más libre’. Luego armar estrategias… En selección tampoco viene y ayuda mucho, viene, se va acomodando bien y lanza. Yo también tengo que buscar una estrategia en la que tenga una conexión con los demás; ese es mi trabajo, después afuera podemos decir que no corre o no ayuda".

Finalmente, manifestó. “En selección hace lo mismo, ya es cómo me acerco para sacar ese gran rendimiento cuando la pelota está en sus pies. Eso es trabajo mío, armar estrategias para poderlo proteger, y que cuando ataquemos, en esa facilidad que tiene, meta esos pases que él ve. Tranquilo porque sé que la forma en la que me gusta jugar, a él también le gusta”.

James regresó con una molestia de la Selección Colombia

Ambriz también aseguró que James volvió de la Selección Colombia con una molestia en los isquiotibiales. No obstante, aseguró que espera tenerlo para el duelo del próximo sábado ante Santos.

Le puede interesar: DT de León ya lidia con el temperamento de James Rodríguez: esto reveló tras derrota de León

“James Rodríguez viene con una pequeña molestia que nos mandan los informes de selección, se los agradezco mucho, se siente un poco cargado de los isquiotibiales lo que es normal, nada de gravedad; con los fisios y con un buen regenerativo lo podemos tener para el sábado”, indicó.

León entra en la recta de cara a poder meterse en la fase final del campeonato. Actualmente, ocupa el puesto 12 con 12 unidades, a ocho de la zona de clasificación directa, por lo que será vital vencer a Santos Laguna en calidad de visitante el sábado 18 de octubre desde las 6:00 p.m.