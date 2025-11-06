Pereira en crisis recibe a DIM por Liga Colombiana: fecha, hora y cómo seguir

El panorama para Deportivo Pereira parece complicarse cada vez más. En la fecha 19 de la Liga Colombiana, la Dimayor programó el compromiso entre los Matecañas e Independiente Medellín, como normalmente está en el calendario del fútbol colombiano, sin embargo, se está en la incertidumbre sobre si se jugará o no este partido.

El equipo local pasa por una crítica situación económica que ha afectado mucho el rendimiento deportivo, incluso varios jugadores y el entrenador Rafael Dudamel, se bajaron de este proyecto. Ante el incumplimiento en los pagos a los trabajadores del club, el plantel oficial decidió no jugar más, por ello, el equipo Sub-20 asumió los compromisos ante Águilas Doradas y Pasto, juegos en los que perdió por goleada.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo, ordeno que se mantengan las relaciones laborales como todos los funcionarios del cuadro Matecaña, además indicó que solo podrán volver a jugar y entrenar cuando salden todas las deudas. Pese a esto, el club ha adelantado trabajos para cumplir con el partido ante Medellín, pero hasta el momento no podría jugar.

Por su parte, Medellín tiene un panorama completamente distinto, en este momento hace parte de los tres equipos que lideran el campeonato colombiano con 34 puntos, mismos que Nacional que es líder, Bucaramanga y Fortaleza.

Así las cosas, los dirigidos por Alejandro Restrepo esperan jugar el compromiso y anunciaron su viaje a la capital risaraldense. Si Pereira no juega el compromiso, perderían por W.O y por goleada 3-0, lo que pondría al equipo antioqueño como líder de la Liga Colombiana con 37 unidades, peleando por ser cabeza de grupo de cara a los cuadrangulares.

Fecha, hora y cómo seguir el partido

El compromiso entre Pereira y Medellín está programado para el viernes 7 de noviembre a las 6:10 P.M. (hora Colombia), en el estadio Hernán Ramírez Villegas, lo podrá seguir a través del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto de la página web.