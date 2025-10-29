Rafael Dudamel y algunos jugadores habrían renunciado al Deportivo Pereira

La crisis financiera del Deportivo Pereira continúa generando descalabros al interior del club. Ante el incumplimiento de pagos al plantel profesional, el club se vio obligado a usar un equipo Sub-20 en sus últimos dos partidos de Liga, perdiendo 1-5 ante Águilas Doradas y 4-0 contra Deportivo Pasto, resultados que lo dejaron eliminado de los cuadrangulares finales.

Como si fuera poco, este miércoles se dio a conocer que algunos futbolistas, así como su director técnico, habrían pasado su carta de renuncia a la institución.

El entrenador venezolano Rafael Dudamel habría sido uno de los que habría renunciado al equipo, según lo informó el periodista Mariano Olsen.

RAFAEL DUDAMEL acaba de presentar la carta de renuncia al @DeporPereiraFC por causa justificada (incumplimiento en pagos de salarios y condiciones pactadas con anterioridad).

Su contrato se extendía hasta diciembre de 2026. pic.twitter.com/pr6VLQYbEf — Mariano Olsen (@olsendeportes) October 29, 2025

Como si fuera poco, a Dudamel se sumaron las renuncias de dos jugadores más, Yuber Quiñónez y Samy Merheg, este último, una de las grandes promesas del fútbol colombiano, un delantero de apenas 18 años. Según informó el periodista Mauricio Vidal.

La situación de Pereira es bastante delicada, puesto que el equipo ya se encuentra siendo investigado por el Ministerio del Deporte, que inició un proceso sancionatorio en su contra. Esto podría determinar en el retiro del reconocimiento deportivo del club y, por ende, su salida de la primera división.

Como si fuera poco, el alcalde de la ciudad, Mauricio Salazar, ha empezado a ejercer presión para la salida de Álvaro López, asegurando que si continúa en el cargo, retirará el patrocinio de la ciudad al club, una cifra millonaria de 3.000 millones de pesos.