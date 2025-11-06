Leonardo Castro, baja en Millonarios para enfrentar a Envigado: Esta es la razón

Millonarios visita a Envigado en el estadio Polideportivo Sur, en juego que dará inicio a la fecha 19 del fútbol colombiano. El equipo bogotano, ya eliminado, busca un triunfo que le permita empezar a asegurar su presencia en la competencia internacional del 2026.

Hernán Torres tendrá una baja sensible para su duelo en territorio antioqueño, puesto que no podrá contar con el goleador Leonardo Castro, baja para este compromiso por una lesión muscular.

"Millonarios FC informa que, durante la sesión de entrenamiento de este miércoles, el jugador Leonardo Castro sufrió una distensión de su bíceps femoral de la pierna derecha, motivo por el cual no se encuentra elegible para el compromiso contra Envigado válido por la fecha 19″, informó el club sobre la lesión de Leo.

En contraste, ante la baja de Leonardo Castro, regresa a una convocatoria Juan Esteban Carvajal, delantero bogotano de 22 años. El último llamado de Carvajal lo recibió el pasado 3 de agosto, en la derrota 1-0 ante el Medellín.

Aún siguen ausentes de la convocatoria el brasileño Bruno Savio y el extremo Alex Castro, ambos finalizando su proceso de recuperación.

▶️ Estos son nuestros convocados para el partido de mañana frente a Envigado. pic.twitter.com/r0drtbiveN — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 6, 2025

¿Cómo va Millonarios?

Millonarios, ya eliminado, figura en la casilla 13 del campeonato con 22 puntos; mientras que en la Reclasificación es séptimo con 69 puntos, los mismos que el Junior, seis más que el Bucaramanga y con 10 de ventaja sobre el Once Caldas.