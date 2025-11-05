¿Por qué algunos precandidatos no fueron incluidos en encuesta Polimétrica?: Cifras y Conceptos

La más reciente Encuesta Polimétrica de Cifras & Conceptos, revelada este miércoles en 6AM de Caracol Radio, ha generado gran interés y también varias preguntas entre la audiencia. Una de las más recurrentes: ¿por qué algunos nombres sonados en el ambiente político no figuran entre los 31 precandidatos presidenciales medidos? Durante la entrevista, César Caballero, gerente de la firma, explicó con detalle los criterios técnicos y jurídicos que llevaron a la exclusión de figuras como Daniel Quintero, Enrique Peñalosa y Germán Vargas Lleras.

Caballero fue enfático en aclarar que la selección de los nombres no fue arbitraria, sino que respondió a una evaluación rigurosa de la viabilidad jurídica y la actividad política concreta de cada potencial candidato en el momento del trabajo de campo.

El caso de Daniel Quintero: Invibilidad jurídica

Uno de los casos más consultados fue el del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Caballero fue contundente: “A hoy el doctor Quintero no podría ser candidato presidencial. Seguramente su destino está atado a lo que las autoridades electorales y, con posterioridad, diga el Consejo de Estado, pero hoy ciertamente él no podría ser candidato, no por que no tenga ganas, seguramente las tiene todas, sino por abierta inviabilidad jurídica”.

El gerente de Cifras & Conceptos recordó que Quintero se inscribió en la consulta del Pacto Histórico, pero, según su entendimiento, no se retiró a tiempo, lo que generaría un impedimento legal para que sea avalado por cualquier partido. “Hoy no es viable. Le acordaron unas reglas de juego, él las firmó y hoy no, pues no, nosotros no lo pusimos”, afirmó, destacando el rigor de su firma al excluir a quien, a la fecha de la encuesta, no reunía los requisitos para ser candidato.

Peñalosa, Vargas Lleras y los más de 60 nombres no medidos

Respecto a la ausencia de otros nombres prominentes como el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa o el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, Caballero argumentó que se debió principalmente a limitaciones prácticas y a la falta de claridad sobre su ubicación en el tablero político.

“Es la misma razón que tendría para no haber medido los otros sesenta candidatos. En las conversaciones políticas en las que yo he estado, no hay un camino de grupo en el cual él [Peñalosa] tenga, digamos, un tema”, explicó. Agregó que, en el caso de Vargas Lleras, “no es claro si va a estar, no es claro si va a encabezar la lista del Senado de Cambio Radical, no es claro si no va a estar, y no se sabe en qué grupo va a estar”.

Caballero enfatizó que los 31 nombres seleccionados fueron el resultado de un proceso consultivo con diversos actores políticos y empresariales, buscando reflejar los agrupamientos y conversaciones más relevantes hasta ese momento. Incluir a los más de 90 precandidatos potenciales, señaló, era simplemente impracticable.

Los grupos y la fragmentación política

Durante la entrevista, Caballero presentó los 9 grupos en los que organizó a los precandidatos, revelando un electorado profundamente fragmentado. En casi todos los grupos, la opción “Ninguno” obtuvo porcentajes abrumadores, que oscilaron entre el 62% y el 90%, reflejando un marcado descontento con la oferta política actual.

Al realizar una pregunta general que incluía a los 31 nombres, la encuesta arrojó que se conforman cuatro “lotes” o grupos de candidatos. El lote de punta, con intenciones de voto entre el 9% y el 13%, lo integran Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Un segundo lote, entre el 5% y el 8%, incluye a Roy Barreras, Juan Manuel Galán, Claudia López, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna y Miguel Uribe Turbay.