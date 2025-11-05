“Mauricio Gaona nos dijo que pronto nos dará respuesta si será cabeza de lista”: Juan Manuel Galán

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial y presidente del Nuevo Liberalismo, confirmó que se le ha ofrecido a Mauricio Gaona, hijo del extinto líder liberal Manuel Gaona Cruz, encabezar la lista al Senado de la coalición “Colombia”, una alianza que busca unir a su partido con Mira y Dignidad y Compromiso para las próximas elecciones. La oferta se produce después de que surgieran reparos con la inicial propuesta cabeza de lista, Alejandro Gaviria.

Galán explicó en detalle el proceso que llevó a este giro en las negociaciones, asumiendo responsabilidad por un error en la comunicación y aclarando el estado actual de la conformación de la lista senatorial, un tema de gran interés para el electorado colombiano y el futuro político del país.

La respuesta pendiente de Mauricio Gaona

El nombre que ahora centra todas las miradas es el de Mauricio Gaona. Sobre su respuesta, Juan Manuel Galán fue claro: “Estamos esperando su respuesta. Ayer me comuniqué un par de veces con él y pues me dijo que eso no había estado en sus planes, pero que él lo estaba consultando obviamente con su familia, lo estaba meditando y que nos daría lo más pronto posible una respuesta”.

Galán justificó la elección de Gaona destacando su valentía, conocimiento y trayectoria académica, así como la profunda conexión histórica que comparten: “La historia de nuestros padres es una historia que nos une realmente porque ambos murieron defendiendo la extradición de los narcotraficantes, murieron defendiendo la democracia. Para mí eso es muy importante y por eso le hice la propuesta de una manera muy desde el corazón”.

Cambios para la cabeza de lista

Durante la entrevista, Galán detalló que, hace aproximadamente un mes, en una reunión con los partidos Mira y Dignidad y Compromiso, se presentó la propuesta de que Alejandro Gaviria fuera el cabeza de lista. Sin embargo, los otros partidos de la coalición expresaron “unos reparos” frente a su nombre como vocero principal, aunque aceptaban su presencia en la lista.

“Yo le expresé al doctor Alejandro Gaviria lo ocurrido en la reunión, los reparos que había, y él me dijo que el interés de él era realmente ser la cabeza de la lista, que él tenía una trayectoria, tenía unos méritos”, relató Galán. Ante la falta de consenso y la presión del calendario electoral, el Nuevo Liberalismo decidió presentar una nueva propuesta.

“Decidimos presentarle esa propuesta al doctor Mauricio Gaona. Ahora, yo tengo aquí que reconocer un error de mi parte y asumo esa responsabilidad, y es que le propuse al doctor Mauricio Gaona sin haber hablado antes con el doctor Alejandro Gaviria”, confesó el precandidato. Galán afirmó que ya se comunicó con Gaviria para excusarse por la forma en que se manejó la situación.

Más allá de la cabeza de lista, Galán desglosó algunos de los nombres que conformarían la lista de la coalición “Colombia” para el Senado. Por parte del Nuevo Liberalismo, mencionó a:

Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara por Caldas.

Gloria Díaz, exconcejal de Bogotá.

Juan Fernando Reyes, exrepresentante a la Cámara por el Valle del Cauca.

Juan Baena, concejal actual de Bogotá.

Por los otros partidos de la coalición, confirmó la aspiración al Senado de figuras como Jorge Enrique Robledo (por Dignidad y Compromiso) y Jennifer Pedraza (actual representante a la Cámara), además de los candidatos que presente el partido Mira.