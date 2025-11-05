Fajardo, Galán y Miguel Uribe Londoño: candidatos con imagen, más favorable según Cifras y Conceptos

La última encuesta Polimétrica de Cifras & Conceptos revela un panorama político fragmentado de cara a las elecciones de 2026. Sergio Fajardo se posiciona como la figura con mayor imagen favorable (35%), seguido por Juan Manuel Galán (30%) y Miguel Uribe padre (29%).

Sin embargo, ningún potencial candidato logra superar este porcentaje, evidenciando la ausencia de un liderazgo contundente en el escenario presidencial, según la encuesta.

El estudio, realizado entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre de 2025 con 3.381 encuestas en 54 municipios, destaca que el 62% del electorado aún no ha decidido su voto presidencial. Además, cuando se consulta por apoyos específicos a precandidatos agrupados, la opción “Ninguno” obtiene entre 62% y 90% de las preferencias, reflejando un marcado descontento con la oferta política actual..

Claudia López registra 26% de imagen favorable, mientras que Iván Cepeda obtiene 23%. Ambos figuran entre los nombres más conocidos pero con niveles de favorabilidad que distan de ser mayoritarios.

Los candidatos con mayor desfavorabilidad

El lado opuesto del estudio muestra a Vicky Dávila como la figura con mayor rechazo (51% de imagen desfavorable), seguida por Claudia López (47%) y María Fernanda Cabal (45%). Completan el top cinco de mayor desfavorabilidad Miguel Uribe (40%) e Iván Cepeda (39%).

Este patrón revela que las figuras más mediáticas y polarizantes acumulan los mayores niveles de rechazo, mientras que personajes menos expuestos públicamente registran menores porcentajes de desfavorabilidad, aunque también menor reconocimiento.

La misma encuesta Polimétrica encontró que el 45% de los colombianos se identifica con el centro político, una fuerza que supera ampliamente a la izquierda (22%) y a la derecha (32%).

La indecisión es aún mayor en las contiendas legislativas: el 74% no ha definido su voto para el Senado y el 77% para la Cámara de Representantes. Esto sugiere que, más allá de la Presidencia, la configuración del próximo Congreso de la República es un verdadero enigma, lo que podría dificultar la gobernabilidad para quien llegue a la Casa de Nariño.

Noticia en desarrollo....