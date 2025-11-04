Medellín

Capturaron a dos presuntos integrantes del frente 36 que estarían extorsionando en Toledo

Los ilegales son conocidos con los alias de “Luis” y “Natán”, capturados en la vereda Miraflores de Toledo, Norte de Antioquia.

capturados frente 36 de disidencias en Toledo- foto Cuarta Brigada

Toledo- Antioquia

Las autoridades reportaron la captura de dos presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias en zona rural del municipio de Toledo que estarían generando amenazas a la población civil, especialmente a comerciantes y finqueros del territorio, además de terrorismo y violencia selectiva ordenada por alias “Primo Gay”, cabecilla de ese grupo guerrillero.

El operativo realizado por el GAULA de la Cuarta Brigada del Ejército y la Policía Antioquia se desarrolló en la vereda Miraflores, sector Matanza; donde sorprendieron en flagrancia a alias “Luis” y “Natán”, a quienes se les incautó un fusil, dos armas cortas, 4 proveedores, municiones de varios calibres y abundante material de intendencia.

En su cuenta de X, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, manifestó al respecto: “Este golpe afecta directamente su capacidad para extorsionar a trabajadores de EPM, contratistas de Hidroituango, comerciantes, ganaderos y transportadores; además, frustra planes terroristas con artefactos explosivos y drones, como los que asesinaron a nuestro sargento segundo César Pardo y al soldado Esneider Pineda en 2025”.

Los capturados serán judicializados por los presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, porte o municiones.

Acciones contra el frente 36 de alias Calarcá en Antioquia

La Cuarta Brigada manifestó que este año 2025 han sostenido más de 20 combates; en estas acciones se tiene el resultado de cuatro muertes de los ilegales, 21 capturas, 10 sometidos a la justicia y cuatro menores recuperados. Además, la incautación de 17 armas largas, 14 armas cortas, más 4.800 municiones de varios calibres y más de cuatro depósitos ilegales.

Entre las detenciones destacadas está la de alias “Sastre”, señalado de confeccionar prendas de intendencia para el frente 36, y alias 09, cabecilla de comisión de esta misma estructura.

