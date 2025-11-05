Creciente súbita inundó nueve viviendas y un local comercial en Rionegro, Antioquia

Rionegro, Antioquia

Una creciente súbita por las fuertes lluvias, registrada en la vereda El Capiro, en el municipio de Rionegro, oriente de Antioquia, provocó inundaciones en nueve viviendas y un local comercial.

La emergencia fue atendida de manera inmediata por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro, que desplazaron al lugar ocho unidades con una máquina de respuesta rápida, además de personal técnico encargado de la inspección y apoyo a las familias afectadas.

De acuerdo con el reporte oficial, no se presentaron personas lesionadas ni pérdidas humanas. Las viviendas afectadas sufrieron inundaciones parciales a causa del desbordamiento de una quebrada cercana.

El equipo técnico de la Alcaldía realiza el levantamiento del censo de damnificados y la valoración de daños, con el propósito de coordinar la entrega de asistencia humanitaria, limpieza de las zonas afectadas y acompañamiento psicosocial a las familias.

Atención de emergencias

En el marco de la actual temporada de lluvias, la Alcaldía de Rionegro informó que también adelanta acciones preventivas en diferentes puntos del municipio. Recientemente se ejecutó una jornada integral de limpieza y mantenimiento en el puente de Pamaidó y la ribera del río, sectores que presentaban acumulación de material vegetal y sedimentos.

La administración municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier emergencia a las líneas oficiales y mantener limpias las riberas, recordando que el cuidado del entorno es una tarea compartida para proteger la infraestructura, los ecosistemas y las comunidades.