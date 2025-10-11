Mexicano hallado muerto tras reunión con mujeres contactadas en Tinder en Itagüí

Las autoridades adelantan investigaciones sobre el homicidio de Javier Sánchez Medina, secretario del Juzgado Municipal de Moniquirá.

Medellín, Antioquia

Las autoridades investigan la muerte de un ciudadano de nacionalidad mexicana, quien fue encontrado sin vida en una vivienda ubicada en la calle 64 con carrera 45A, barrio La Esmeralda de Medellín.

El caso fue reportado por un amigo del extranjero, quien llegó a un CAI de la Policía para alertar sobre el hallazgo.

Relato de los acompañantes

De acuerdo con los testigos, la noche anterior un grupo de amigos se encontraba departiendo en la vivienda cuando contactaron a cuatro mujeres por la aplicación Tinder para servicios sexuales.

Tras consumir licor en compañía de ellas, los hombres perdieron el conocimiento. Al despertar, notaron que uno de sus compañeros no reaccionaba. Al ingresar a su habitación, lo encontraron muerto sobre la cama.

Investigación en curso

La escena fue atendida por personal del CTI de la Fiscalía, que realizó la inspección técnica al cadáver y recolectó evidencias para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del fallecido ni de las mujeres involucradas. Las autoridades indagan si se trató de un caso de hurto bajo la modalidad de escopolamina o de otra sustancia utilizada para inducir el estado de inconsciencia.