Gobernación del Chocó lleva ayuda helicoportada a mil familias afectadas por las lluvias en Bagadó

En el municipio de Bagadó la creciente súbita del río Andágueda dejó viviendas destruidas, cultivos anegados y familias damnificadas. Ante la gravedad de la situación y las dificultades de acceso terrestre, la Gobernación del Chocó, con apoyo de la Policía, desplegó una operación helicoportada para entregar asistencia humanitaria.

Continuamos la atención de la #EmergenciaInvernalChocó desde el municipio de Bagadó donde la creciente súbita de río Andagueda ha dejado cultivos y viviendas destruidas. Gracias la @PoliciaColombia pudimos llegar deforma helicoportada con Asistencia Humanitaria de Emergencia… pic.twitter.com/iUFH2T7djM — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) November 4, 2025

La misión permitió llevar alimentos, kits de emergencia y apoyo básico a más de mil familias afectadas. Además, funcionarios especializados brindaron asistencia técnica al municipio para fortalecer su sistema local de gestión del riesgo, con el objetivo de mejorar la atención y preparación ante futuras contingencias.

Esta intervención hace parte de las acciones coordinadas entre la Gobernación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Fuerza Pública en respuesta a la emergencia invernal que vive el departamento. En las últimas semanas, las intensas lluvias han generado desbordamientos de ríos, deslizamientos y afectaciones viales en varios municipios, dejando cientos de damnificados y comunidades incomunicadas.

Otras emergencias

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, recordó que la cifra de damnificados ha incrementado y actualmente se tiene más de 83 mil damnificados que conforman 41 mil familias, 271 viviendas destruidas en las cinco subregiones.

El Puesto de Mando Unificado sigue activo en articulación con los municipios y el Gobierno Nacional. Además, se mantiene monitoreo constante desde la Sala de Crisis Departamental para la emisión de alertas tempranas.

El gobierno departamental reiteró que continuará las operaciones de apoyo en las zonas más afectadas y pidió al Gobierno Nacional reforzar la atención humanitaria y los mecanismos de prevención ante el incremento de las precipitaciones.