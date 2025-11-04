Intervienen 15 soterrados viales y 1.300 sumideros en Medellín para prevenir inundaciones

Medellín, Antioquia

En la ciudad se avanza con acciones preventivas para reducir el riesgo de inundaciones y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de drenaje urbano durante la actual temporada de lluvias. En total, se han intervenido 15 soterrados viales, 1.300 sumideros y 90 rejillas en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado de las labores de limpieza y mantenimiento, fueron retirados 70 metros cúbicos de residuos y se realizó barrido mecánico en más de 109.000 metros cuadrados de andenes y vías, lo que contribuye a mitigar los impactos de las precipitaciones sobre la movilidad y la infraestructura pública.

Las labores son lideradas por la Secretaría de Medio Ambiente a través del Comité Temático Interinstitucional de Aseo y Ornato del SIGAM, con apoyo de EPM, la Secretaría de Infraestructura Física, Emvarias, la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruíz, destacó que la administración distrital “avanza en la limpieza y gestión preventiva de nuestros sistemas de drenaje urbano, rejillas, soterrados y demás infraestructura, necesaria para evacuar los excesos de lluvia de nuestras calles”.

Por su parte, el secretario de Infraestructura Física, Jaime Naranjo, afirmó que estas labores, que se realizan cada tres meses, buscan proteger la infraestructura urbana y prevenir emergencias ocasionadas por la acumulación de residuos.

La Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos resaltó la importancia de la articulación institucional para mantener limpios los espacios públicos, especialmente en los soterrados del Centro, por donde transitan cerca de un millón de personas al día.