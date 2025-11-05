El Concejo de Bogotá publicó la terna para las elecciones del contralor Distrital

Según la resolución presentada por el concejo, el proceso se adelantó con base en los resultados remitidos por la Universidad de Cartagena, que fue donde se adelanto la convocatoria.

El primero en la terna es Luis Fernando Bueno González, quien es santandereano con experiencia en control fiscal. Tuvo carrera en la Contraloría General y obtuvo 98 puntos en el examen de conocimiento de la Universidad de Cartagena.

También, está Juan Camilo Zuluaga, quien sería muy cercano al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez.

Por último, está Verónica Peláez Gutiérrez, quien obtuvo 92 puntos en la prueba de conocimiento, es abogada de la Universidad Externado y Doctora en Derecho por la Universidad Pantheón - Asia ( París II).

Desde el Concejo de Bogotá, señalaron que de conformidad con el artículo 10 de la Resolución 0728 de 2019 de la Contraloría General de la República, “se advierte que por tratarse de una convocatoria pública los puntajes finales no implican orden de clasificación de elegibilidad”.

Estos serian los tres nombres que conformarían esta terna y el paso siguiente será el examen de integridad, coordinado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que es un requisito previo para la designación final.