Empresariado en Bogotá crece pese a crisis con EE.UU., afirma Ovidio Claros de La Camara de Comercio

Colombia

El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, aseguró que el sector empresarial colombiano mantiene un crecimiento sostenido, pese a las tensiones comerciales y políticas con Estados Unidos.

Claros, recientemente reelegido como presidente de la Junta Directiva de Confecámaras, destacó que las renovaciones de registro mercantil en 2025 superaron las cifras del año anterior.

“Nosotros hacemos una medición acorde con el registro y se ha superado levemente frente al comparativo del año anterior. El recaudo también ha crecido de manera generosa”, afirmó el dirigente.

Aclaró que el análisis de la entidad no se basa en consideraciones políticas sino económicas.

“No entramos en opiniones de carácter político sino empresarial. Nos interesa el fortalecimiento del empresario, su sostenibilidad y crecimiento”, añadió.

Crecen las renovaciones y apoyo a emprendedores

Según Claros, la Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con cerca de 500.000 empresas registradas, y su principal objetivo es acompañar tanto a empresarios consolidados como a nuevos emprendedores.

“Nos dedicamos al fortalecimiento del empresariado colombiano, ayudando a los emprendedores a pasar de esa etapa inicial a la sostenibilidad y al crecimiento”, explicó.

El directivo destacó que en 2026 se ampliarán los programas de internacionalización, especialmente en sectores como el textil, el calzado y la bisutería.

“Hemos llevado productos nacionales a pasarelas en el exterior con buena aceptación. Ese trabajo lo vamos a reforzar el próximo año”, aseguró.

“Nos mantenemos en registros”: estabilidad para 2026

Claros afirmó que la estrategia de renovación empresarial permitió mantener estables las cifras de registro y confianza en el sector.

“Nos mantenemos en registros. Si nos va regular, estaremos en términos de sostenibilidad sobre la base de los casi 500.000 registros. Viene un año político, difícil, pero mantenemos nuestra estructura y objetivos”, sostuvo.

Reelección histórica en Confecámaras

La reelección de Ovidio Claros como presidente de la Junta Directiva de Confecámaras marca un hecho histórico en el gremio, siendo la primera vez que un dirigente repite en el cargo.

El presidente calificó este reconocimiento como un respaldo a la gestión de fortalecimiento institucional.

“Hemos cambiado parte de los estatutos y seguimos ajustando la organización para que Confecámaras proteja a todas las cámaras, especialmente a las más pequeñas, con un plan de igualdad”, explicó.

Con esta visión, Claros aseguró que el trabajo del gremio se mantendrá enfocado en fortalecer el tejido empresarial colombiano desde las regiones hacia el centro.

“Confecámaras está hecha para proteger a todas las cámaras de manera igualitaria y fortalecer el sistema desde abajo hacia arriba”, concluyó.