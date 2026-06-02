Distrito desmiente que manifestantes invadieran y vandalizaran obras del Metro

En medio de las manifestaciones por parte de jóvenes simpatizantes de la campaña presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué en Bogotá. Se presentaron varios hechos que tuvieron que ser aclarados por parte del Distrito Capital.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, confirmó que nadie invadió ni vandalizó alguna obra de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

“Donde eso hubiera ocurrido, nosotros tendríamos que haber hecho un despliegue con seguridad industrial porque a 10 metros de altura el que se caiga no sobrevive”, señaló.

Se trataría al parecer de los mismos trabajadores del Metro que estaban ahí y, según muestran algunas imágenes, aplauden y celebran la manifestación.

Hasta el momento, la Empresa Metro está confirmando la información con el concesionario encargado.

¿Vandalizaron bus de la Selección Colombia?

En medio de la manifestación, los jóvenes coincidieron con el bus de la Selección Colombia que estaba pasando, por lo que aprovecharon el momento para pegar afiches políticos en el vehículo.

Aunque el secretario Restrepo precisó que no es un delito pegar afiches a un bus, sí es un comportamiento agresivo.

“La política obligada deja de ser política. Eso ya no es democracia, eso ya no son libertades, eso ya no son derechos”.

Asimismo, hizo un llamado a los líderes políticos a respetar las esferas y límites de su labor.

“Quien cree que puede someter a los demás , manda un mensaje bastante complejo para el futuro”, señaló Restrepo.