Autoridades rescatan a una madre y a su hija amenazadas por un hombre armado en Soacha

Cundinamarca

Una mujer y su hija de 3 años vivieron momentos de pánico en su vivienda ubicada en la comuna 3 del municipio de Soacha , cuando un hombre entró, las encerró y las amenazó con un arma cortopunzante.

Los hechos ocurrieron a las 12 de la noche del pasado 3 de octubre en un conjunto residencial. El agresor fue identificado como Camilo Guerra Peña, expareja sentimental de la madre de la menor de edad.

Ante los gritos de desespero y auxilio de las víctimas, los vecinos alertaron a las autoridades que llegaron justo a tiempo para rescatarlas.

A través de una ventana tuvieron que entrar los uniformados de la Policía de Soacha, quienes encontraron al agresor amenazando a la menor de edad con un arma cortopunzante .

“Al observar la presencia policial (el agresor) se abalanza contra el uniformado, por lo que en un acto para salvaguardar su propia vida, especialmente la de la niña que estaba en un peligro inminente, hizo uso legítimo y proporcional de la fuerza , empleando sus elementos oficiales de dotación, logrando neutralizar la amenaza y asegurando la integridad de las víctimas”, aseguró la Coronel Nelly Yolima Parada, comandante encargada de la Policía Metropolitana de Soacha.

A Guerra Peña se le brindan los primeros auxilios y se le traslada al Hospital Luis Carlos Galán para que reciba atención médica.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y fue presentado ante un juez control de garantías, quien le impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad en establecimientos carcelarios por los delitos de violencia intrafamiliar y violencia contra servidor público.

¿Qué pasó con la menor y su madre?

Debido a la agresión de la que fueron víctimas tanto la mujer con su hija, la Policía activó una ruta de atención y se restablecieron los derechos de la menor , garantizando su seguridad y bienestar.

La Policía Nacional en Soacha invita a todas las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar o conocen un caso, a denunciar para prevenir tragedias como el feminicidio.

Usted lo puede hacer de forma segura a través de las siguientes líneas de atención: 123 o 155.