Por amenazas de ilegales se reporta el desplazamiento de algunas familias en Nariño

Nariño- Antioquia

Luego de la reunión de las autoridades locales con la policía y el Ejército en Nariño, Antioquia, por la situación de seguridad que está generando, al parecer, tres hombres del Clan del Oriente , la alcaldesa Erika Cardona entregó un reporte de lo que están investigando las autoridades.

La mandataria manifestó que las intimidaciones las están haciendo los ilegales mediante chats de WhatsApp, por donde intimidan a la población con el cobro de extorsiones, obligándolos a pagar altas sumas de dinero, además de disparos, lo que ha generado el desplazamiento de algunas familias, entre ellas, la de los administradores de la bomba de gasolina cerrada.

“Esta situación, infortunadamente, ha derivado en el desplazamiento de algunas familias y más propiamente del cierre de la estación de combustible del sector por no acceder al pago de estas sumas de dinero y, en el caso de otras familias del sector, desplazamientos por precaución”, aseguró la alcaldesa Cardona.Agregó que la fuerza pública ya viene trabajando en un proceso de judicialización de los tres hombres señalados de ser los responsables de las intimidaciones en la vereda El Recreo y e l asesinato del menor el pasado 19 de octubre de 2025 en la vereda Balsora.

“Hacemos una invitación a la comunidad, a las personas que puedan estar siendo víctimas de situaciones como esas, para que se entregue la información a las autoridades competentes y podamos darles mayor vigor a los procesos de judicialización de estas personas responsables, pues entre otras dificultades. Lo que no ha permitido responder de manera más rápida ante esta problemática es que se trata de un grupo que no confronta, sino que frente a la presencia de la fuerza pública la elude”.

Solicitó a la fiscalía y policía judicial que se intensifiquen las labores para la judicialización de los responsables de estas acciones criminales que hoy tienen atemorizada a la población.