Antioquia tiene 34 elefantes blancos: Central Park y acueducto de La Estrella son los más críticos

Antioquia

La Contraloría General de la República alertó que en Antioquia hay 34 proyectos catalogados como elefantes blancos, obras inconclusas que representan una inversión superior a los $4,3 billones de pesos.

Entre las obras más preocupantes se encuentran el sistema de acueducto y alcantarillado de La Estrella, el complejo hospitalario de Apartadó, el Central Park de Bello, el Túnel del Toyo y la Biblioteca Santo Domingo Savio (antigua Biblioteca España).

El vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, informó que se fortalecerá la estrategia nacional Salvando Obras, con el fin de recuperar proyectos paralizados o en riesgo de pérdida de recursos públicos.

“Se espera que avancen en los periodos que debe adelantarse las etapas que continúan después de la imputación, para que los procesos de responsabilidad fiscal no prescriban ni caduquen, verificar en terreno que efectivamente el avance reportado de aquellos proyectos que hemos logrado y lo más importante de ellos es poder hacer una revisión de los planes de trabajo”, explicó el vicecontralor.

¿Cuáles son los elefantes blancos más grandes de Antioquia?

Uno de los casos más críticos es el acueducto y alcantarillado de La Estrella, que registra apenas un 3,5% de avance físico, pese a haber recibido el 40% del desembolso total, equivalente a más de $91.000 millones. Este proyecto se encuentra bajo seguimiento especial y fue incorporado recientemente a la estrategia Salvando Obras. Se espera que alcance un avance significativo hacia 2026, año previsto para su entrega.

Otro proyecto emblemático es el Central Park, en Bello, inicialmente diseñado como un autódromo con una inversión superior a $120.000 millones. Actualmente enfrenta un proceso de responsabilidad fiscal en etapa de imputación y requerirá una inversión adicional cercana a $50.000 millones para ser finalizado en 2026. Su nuevo enfoque contempla un espacio de uso múltiple para deportes y actividades comunitarias.

El complejo hospitalario de Apartadó, con una inversión estimada de $91.000 millones, también está bajo la lupa del ente de control. La obra apenas inicia su ejecución y será objeto de seguimiento para garantizar la correcta utilización de los recursos destinados al sector salud en el Urabá antioqueño.

La Contraloría realizará además un seguimiento al Túnel del Toyo, el proyecto de infraestructura más costoso del departamento, con una inversión superior a $2,3 billones de pesos. En conjunto con la Gobernación de Antioquia, se adelantan mesas de trabajo para asegurar su conexión y puesta en marcha en 2026.

Por su parte, la Biblioteca Santo Domingo Savio se destaca como un ejemplo de obra recuperada: tras años de abandono, pasó de un avance físico del 50% al 98%, gracias a una inversión superior a $50.000 millones.

De las 34 obras críticas identificadas en Antioquia, la mayoría pertenecen a los sectores de infraestructura vial, saneamiento básico, vivienda e instituciones educativas, varias financiadas con recursos de regalías. La Contraloría anunció que, a través de su gerencia departamental, priorizará el seguimiento a estos proyectos, que hacen parte de los 101 casos vigilados a nivel nacional.