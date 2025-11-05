Antioquia mantiene 700 millones en recompensas para desintegrar estructuras ilegales en el Occidente

Occidente antioqueño

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró este martes las recompensas por información que permita la captura de los principales cabecillas de estructuras ilegales que delinquen en el Occidente del departamento.

El anuncio se dio durante un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales realizado en el municipio de Caicedo, con la participación de los mandatarios locales de Urrao, Anzá y Santa Fe de Antioquia, además de representantes del Ejército, la Policía, la Fiscalía, el ICBF y otras autoridades.

El mandatario recordó que la Administración Departamental mantiene activa la recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias Darlinson y alias Nelson, cabecilla y segundo cabecilla del frente 34 de las disidencias de las Farc, respectivamente.

También sigue vigente la recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar a alias Soldado, integrante del Clan del Golfo, y de hasta 100 millones por alias El Gordo, quien delinque en la misma zona.

El gobernador aseguró que desde la Administración Departamental se continuará acompañando las campañas de incorporación del Ejército y la Policía, con el propósito de fortalecer la presencia institucional.

“La fuerza pública ofrece unas oportunidades para vincular a todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres que quieran prestar el servicio militar obligatorio, llámese ejército o en policía, unas oportunidades importantes y bonitas que valen la pena aprovechar, y de paso le facilitamos a ellos la tarea de copar territorio con más pie de fuerza”, puntualizó Rendón.

Durante el encuentro, Rendón destacó además el reciente operativo de la Fuerza Pública contra la banda La 103, que dejó como resultado la captura de seis de sus integrantes señalados de cometer hurtos en fincas del Occidente y Oriente antioqueño.