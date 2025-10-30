Central Park de Bello: tercer contrato se vence con retrasos y sin fecha de apertura

Bello, Antioquia

Este 30 de octubre de 2025 vence la prórroga del contrato 761 de 2024 para obras complementarias en el Central Park de Bello, proyecto conocido como el elefante blanco más grande de Antioquia.

El convenio fue suscrito por Indeportes Antioquia con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO) por más de 3.600 millones de pesos. Inicialmente debía concluir en junio, pero la extensión llevó su plazo hasta octubre. Sin embargo, según la información oficial, el avance físico es apenas del 48,5% y el financiero del 53%, lo que hace evidente que la obra no será entregada en la fecha prevista.

Hasta diciembre de 2024, la inversión acumulada en el parque ascendía a 156 mil millones de pesos, cifra a la que se suma el contrato en ejecución, sin que el proyecto esté terminado ni en funcionamiento.

Inaugurado dos veces, pero nunca operó

El Central Park ha sido inaugurado en dos ocasiones. La primera, el 30 de diciembre de 2019, por el entonces gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien lo presentó como “el mejor autódromo del mundo”. La segunda, bajo la administración de Aníbal Gaviria, en un acto que tampoco significó su apertura real.

A pesar de esos anuncios, nunca se ha corrido una competencia oficial en la pista. Seis años después de la primera inauguración, el parque sigue en medio de reparaciones, prórrogas y problemas técnicos.

Contratos antiguos sin liquidar

Los contratos previos también arrastran dificultades. El 553 de 2022, por más de 35 mil millones de pesos, y el de interventoría 564 de 2022, por más de 3.400 millones, terminaron en diciembre de 2023, pero aún no han sido liquidados. Persisten reclamaciones por fallas en la pista, problemas en las redes técnicas y reparaciones inconclusas.

Incluso, el contratista dejó abierta la posibilidad de iniciar demandas para reclamar pagos adicionales.

Homologación internacional en duda

Otro de los puntos críticos es la homologación internacional de la pista. Aunque los diseños se basaron en normas de automovilismo, no existe aval de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La categoría objetivo sigue sin definirse y el cronograma de certificación está pendiente.

En materia ambiental, se realizaron estudios de ruido y medidas parciales durante la construcción. Sin embargo, las acciones definitivas para mitigar el impacto acústico en los barrios aledaños aún no se han concertado con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Además, la nueva ley contra el ruido implicaría restricciones que podrían hacer inviables las competencias proyectadas.

Procesos fiscales y responsabilidad

La Contraloría General de la República y la Contraloría de Antioquia ya abrieron procesos de responsabilidad fiscal por presunto daño patrimonial en el Central Park. Funcionarios y exfuncionarios están involucrados, aunque en el caso más reciente las autoridades han negado acceso a los expedientes, alegando que se encuentran en etapa de juzgamiento.