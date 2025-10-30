Exalcalde de La Estrella dice que sus bienes no están embargados

La Estrella - Antioquia

El exalcalde del municipio de La Estrella en el periodo 2020-2023, Juan Sebastián Abad, se pronunció sobre los señalamientos que se han conocido sobre el supuesto embargo de sus cuentas por cuenta de un proyecto de acueducto en esa población del sur del Valle de Aburrá durante su administración.

Según la información que se publicó en medios de comunicación, el exmandatario tiene las cuentas bancarias embargadas por presuntos problemas generados en el proyecto de acueducto en el sector de Pueblo Viejo y que supuestamente no se había culminado. Ante esta información, el señor Juan Sebastián Abad, mediante un comunicado de prensa, negó que tuviera dicho bloqueo bancario.

“Durante mi administración, el contratista que inició la primera fase del Plan Maestro suspendió las obras, priorizando el cuidado de los recursos públicos de los siderenses y reformulando el proyecto para garantizar el suministro de agua potable en Pueblo Viejo, que hoy es una realidad”, escribió en un comunicado.

Agrega que el proyecto no está paralizado y que, por el contrario, sigue en marcha y que a la fecha alcanza el 11% en la nueva fase y que desde finales de julio se trabaja en ocho frentes en ese circuito de Pueblo Viejo y Tablaza, enfatizando, según él, que se están respetando los tiempos.