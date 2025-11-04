Champions League: tabla de posiciones con la victoria del Bayern Múnich y la derrota del Real Madrid. (Photo by Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images) / DeFodi Images

¡Volvió con todo la Champions League! Este martes 4 de noviembre comenzaron los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la Fase de Liga y la emoción no faltó, especialmente con los duelos PSG vs. Bayern Múnich y Liverpool vs. Real Madrid.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO DE LUIS DÍAZ ENTRE PSG Y BAYERN MÚNICH

Precisamente sobre el duelo en París, Luis Díaz pasó de ser la gran figura al inesperado villano. Y es que el colombiano, que regresó a la nómina titular del cuadro alemán, se despachó con un espectacular doblete en poco más de media hora de partido, pero previo al término de la primera parte fue expulsado tras una polémica revisión en el VAR.

Al final, el Bayern terminó aguantando en el Parque de los Príncipes y se llevó una importantísima victoria 1-2, que le permite mantenerse en la cima de la tabla de posiciones.

Por otro lado, el Real Madrid vio caer su invicto frente a un Liverpool, que no llegaba de la mejor manera. La pelota quieta terminó definiendo este encuentra en Anfield y el encargado de marcar la única anotación del encuentro fue Alexis Mac Allister.

Resultados de la fecha 4 de Champions League

PSG 1-2 Bayern Múnich

Liverpool 1-0 Real Madrid

Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt

Slavia Praga 0-3 Arsenal

Atlético de Madrid 3-1 Union

Tottenham 4-0 Copenhague

Olympiacos 1-1 PSV

Juventus 1-1 Sporting de Lisboa

Glimt 0-1 AS Monaco

Partidos pendientes de la fecha 4 de Champions League

Pafos vs. Villarreal

Qarabag vs. Chelsea

Manchester City vs. Borussia Dortmund

Newcastle vs. Athletic Club

Ajax vs. Galatasaray

Brujas vs. FC Barcelona

Benfica vs. Bayer Leverkusen

Inter de Milán vs. Kairat

Olympique de Marsella vs. Atalanta

*Es preciso recordar que todos estos partidos se llevarán a cabo el miércoles 5 de noviembre.

Tabla de posiciones de la Champions League