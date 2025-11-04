Goles de Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich: vea su doblete en Champions League

¡Luis Díaz lo hizo de nuevo! El atacante colombiano continúa con su racha goleadora y este martes 4 de noviembre selló un doblete de gran factura en el partidazo que enfrentó su equipo, el Bayern Múnich, en casa del París Saint-Germain.

Pasaron recién cuatro minutos de partido, cuando Michael Olise robó un balón en salida rival y corrió a toda velocidad hacia el área parisina. Una vez adentro, el francés definió mordido y el arquero Lucas Chevalier salvó. Pero en el rebote, Luis Díaz apareció para definir cruzado, a pesar de que Marquinhos intentó meterle la mano al balón. Véalo a continuación:

Pero la alegría no terminó ahí. Pasada la media hora de partido, más exactamente al 32′, Marquinhos recibió el balón para iniciar una salida parisina, pero condujo de más y desde atrás apareció Lucho para robarle la esférica. Con ello, ingresó absolutamente solo al área y definió cruzado para sellar el 0-2 parcial. Primer doblete con la casaca bávara y acá puede observarlo:

Se trata de la décima anotación del atacante guajiro en la temporada 2025-26, tercera en lo corrido de esta Champions League. Por otro lado, de mantenerse este resultado, el Bayern Múnich pasa a liderar la tabla de posiciones junto al Arsenal con 12 puntos.

