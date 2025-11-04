Luis Díaz y su escandalosa expulsión en PSG vs. Bayern Múnich por Champions League: ¿Era para tanto?. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) / Stuart Franklin

¡Luis Díaz, del cielo al infierno en la Champions League! Este martes 4 de noviembre, el atacante colombiano dio de qué hablar en el partido entre Bayern Múnich y PSG.

Aunque el atacante colombiano era gran figura al haber anotado un doblete (4′, 32′), en tiempo de reposición terminó siendo expulsado por una entrada desde atrás contra Achraf Hakimi. Decisión sumamente discutida del juez central.

Así fue la expulsión de Luis Díaz en PSG vs. Bayern Múnich

Cumplido el segundo minuto de adición, Luis Díaz controló mal sobre la banda y perdió la posesión con Achraf Hakimi. El marroquí terminó ganando en velocidad, a lo que el guajiro decidió barrerse para tratar de recuperar el balón.

Infortunadamente para Lucho, le erró al balón y terminó golpeándolo a la altura del tobillo. Lo curioso del caso es que el juez central castigó con amarilla inicialmente, pero tras el llanto descontrolado de Hakimi y la evidente lesión, el VAR llamó al árbitro para que revisara la acción.

Tras unos instantes frente al monitor, se determinó cambiar la amarilla y expulsar de inmediato a Díaz. Como era de esperarse, los reclamos de todos los jugadores del Bayern llegaron de inmediato, pero la decisión ya estaba tomada. Véalo todo a continuación:

Se trata de la cuarta expulsión que sufre Lucho en su carrera deportiva, primera en el Bayern Múnich. Antes las sufrió con Porto y dos con el Junior de Barranquilla. Asimismo, según datos de Misterchip, es la primera vez en la historia de la Champions en el que el autor de un doblete se va expulsado por roja directa.

Habrá que esperar entonces el reporte de la competición para saber si Díaz se pierde solamente el partido frente al Arsenal (26 de noviembre) o también aplica para el duelo frente al Sporting de Lisboa (9 de diciembre).

