🔴 Champions League EN VIVO: siga gratis el partido Brujas vs. Barcelona

¡Continúa la jornada en la Champions League! Este miércoles 5 de noviembre, el turno es para el FC Barcelona, que llega con la obligación de sumar tres puntos que lo regresen a la parte alta de la tabla de posiciones.

En esta cuarta jornada de la Fase de Liga, el elenco blaugrana visita Estadio Jan Breydel para enfrentar al Brujas, uno de los clubes que a día de hoy están quedando eliminados de la siguiente instancia del certamen europeo.

Así pues, el entrenador Hansi Flick va con todo desde el arranque y por ello formará con su tridente de ataque: Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.

Nómina titular de Brujas

Nómina titular del Barcelona

