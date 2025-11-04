🔴EN VIVO | PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League: siga el partidazo con Luis Díaz

<b>¡Los Bávaros imparables esta temporada! </b>El <b>París Saint-Germain</b> se medirá con el <b>Bayern Múnich, </b>por la cuarta jornada de la<b> UEFA Champions League,</b> en el estadio Parque De Los Príncipes de Francia, a partir de las 3:00PM (hora Colombia). Lo más probable es que para este duelo<b> Luis Díaz aparezca en el once ideal de Vincent Kompany.</b><b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/11/03/luis-diaz-es-mejor-definidor-que-cristiano-ronaldo-y-lewandowski-segun-el-cies-atencion-al-listado/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/03/luis-diaz-es-mejor-definidor-que-cristiano-ronaldo-y-lewandowski-segun-el-cies-atencion-al-listado/"><b>Luis Díaz es mejor definidor que Cristiano Ronaldo y Lewandowski, según el CIES: atención al listado</b></a>El equipo alemán afronta su nuevo reto para sostener <b>su invicto de 15 fechas, pues ha ganado los 15 partidos que ha disputado hasta ahora </b>y en todos Luis Díaz ha logrado sumar minutos, además de que el guajiro ya logró marcar con el Bayern en todos los torneos de la temporada.<b>El juego cuenta como atractivo también el liderato del certamen continental.</b> Los franceses son primeros y los alemanes segundos, ambos con 9 puntos en la competencia de 9 posibles.