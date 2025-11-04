🔴EN VIVO| Liverpool vs. Real Madrid en la Champions League: siga acá el minuto a minuto

Vuelven las emociones de la UEFA Champions League. Esta jornada atrae varios partidazos con los mejores equipos del viejo continente, uno de ellos es el duelo entre <b>Liverpool y Real Madrid que se jugará en el estadio Anfield en Inglaterra</b>, correspondiente a la cuarta fecha de la fase liga. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/04/en-vivo-psg-vs-bayern-munich-por-la-champions-league-siga-el-partidazo-con-luis-diaz/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/04/en-vivo-psg-vs-bayern-munich-por-la-champions-league-siga-el-partidazo-con-luis-diaz/"><b>🔴EN VIVO | PSG vs. Bayern Múnich por la Champions League: siga el partidazo con Luis Díaz</b></a>El equipo local ha venido en una seguidilla de compromisos bastante irregulares, parece ser que la salida de varios jugadores para este semestre, entre ellos la de Luis Díaz, le ha costado. En la Liga de Campeones le ganó a<b> Galatasaray y al Atlético de Madrid</b>, en la Premier perdieron tres de sus últimos cuatro partidos y en la Copa de la Liga quedaron fuera a manos del Crystal Palace.El equipo español, por su parte, ha brillado en la Liga, recientemente ganaron el clásico ante el Barcelona 2-1. Su máxima figura <b>Kylian Mbappé</b> ha tenido una buena temporada y espera seguir marcando goles, esta vez en este importante torneo en el que acumulan tres victorias ante <b>Juventus, Kairat y Marsella. </b>