CAR Cundinamarca alerta altos niveles de contaminación en el sector de Mochuelo, en el sur de Bogotá

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) informó que, durante los meses de julio, agosto y septiembre, la calidad del aire en su jurisdicción presentó un comportamiento favorable. Este resultado se desprende del reporte realizado por las 28 estaciones de monitoreo distribuidas en 25 municipios de la región.

Sin embargo, destacaron que aunque el material particulado fino mantuvo una calidad de aire “Buena” en la mayoría de las estaciones, la única excepción, se presentó en la estación Bogotá Rural Mochuelo, donde se registraron valores ligeramente por encima del límite permisible durante el 6,5% del tiempo monitoreado.

Desde la corporación, señalaron que esto se debe a emisiones locales provenientes de ladrilleras e industrias asentadas en la zona, que junto a su ubicación en un valle rodeado de montañas dificulta la dispersión del material particulado, favoreciendo su acumulación en la atmósfera, especialmente en días sin lluvia ni viento.

Las condiciones meteorológicas mostraron una tendencia a la disminución de precipitaciones, durante estos tres meses

De acuerdo con el informe realizado por la CAR, durante este período, las condiciones meteorológicas mostraron una tendencia a la disminución de precipitaciones, con excepción del mes de agosto, en donde se registraron lluvias por encima del promedio esperado.

Afirmaron que este fenómeno ayudó a mantener bajo control las concentraciones de contaminantes atmosféricos. Sin embargo, la disminución de lluvias en septiembre generó un incremento gradual en los niveles de material particulado.

Sin embargo, señalaron que aunque estos no superaron los límites máximos permitidos, sí representaron un aumento de contaminantes en la calidad del aire en la ciudad.

La calidad del aire fue menos saludable debido a un aumento temporal de contaminantes en el ambiente

La Corporación agregó que en algunos momentos del período evaluado en las diferentes estaciones, la calidad del aire fue menos saludable debido a un aumento temporal de contaminantes en el ambiente, especialmente en los meses de agosto y septiembre.

Además, destacó que no se evidenció la presencia significativa de contaminantes externos, salvo por algunos episodios puntuales de polvo proveniente del Sahara durante agosto, que no generaron impactos relevantes en la calidad del aire de la región.

Finalmente, aseguró que el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (SVCA) de la CAR, a través de tecnología avanzada, continuará monitoreando la calidad del aire las 24 horas del día en sus estaciones ubicadas en puntos estratégicos de la jurisdicción con el objetivo de proteger la salud de todos los ciudadanos.

