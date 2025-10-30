Cartagena inició piloto de telegestión del alumbrado público operado por EPM

El Distrito de Cartagena, con el apoyo del operador EPM, inició la segunda fase del piloto de telegestión del alumbrado público, una herramienta que sitúa a Cartagena como una ciudad modelo más conectada, eficiente y sostenible.

Después de la implementación de 600 nodos (dispositivos inteligentes conectados a las luminarias LED para monitoreo y control remoto) que se realizó en el primer semestre de este año, EPM habilitará otras funcionalidades al sistema, asociadas a movilidad, seguridad y calidad del aire; lo que sitúa a Cartagena en el camino de ser una ciudad inteligente.

Para ello ya se han instalado dispositivos UbiHub (cámaras de monitoreo), los cuales permiten visualizar en tiempo real lo que ocurre en el sector, identificando -en HD 4K- vehículos y peatones; los equipos incorporan analítica liviana o de borde mediante inteligencia artificial (IA) que posibilita, si se requiere, el conteo de vehículos, bicicletas o peatones, además los equipos pueden actuar como punto de acceso (access point) para brindar conectividad a internet a personas que estén cerca.

Así mismo, para incluir la funcionalidad de calidad del aire en el piloto de este sistema de telegestión de alumbrado público en el Distrito de Cartagena, se cuenta con un sensor de calidad del aire (AQM: Air Quality Monitoring), el cual detecta diversas condiciones ambientales en el sector y puede medir temperatura, presión barométrica, humedad relativa, ozono (O₃), dióxido de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO), partículas en suspensión (PM1, PM2.5, PM10) y nivel de ruido (dB).

Esta información, generada en tiempo real, se convierte en un insumo fundamental para el análisis y toma de decisiones frente a emergencias o eventos por deterioro de la calidad del aire o afectación a población vulnerable en Cartagena.Estos nuevos dispositivos de la segunda fase del piloto están instalados en puntos específicos de la Av. Santander y Av. Blas de Lezo.

La telegestión transforma a Cartagena

En abril de 2025 inició la primera fase de este piloto de telegestión de alumbrado público en el Distrito de Cartagena, con la instalación de 600 nodos en la misma cantidad de luminarias LED, que permiten que la ciudad pueda encender y apagar las luminarias de forma remota y por programación.

Esta tecnología también puede medir consumo de energía, corriente y potencia, detectar fallas en tiempo real y de manera predictiva, atenuar o reducir el nivel de luz (dimerización) para obtener ahorros de energía, adquirir información en tiempo real de cada uno de los equipos instalados, gestionarlos activos del sistema y georreferenciar cada luminaria (GPS).

Estas capacidades técnicas representan un paso hacia un modelo de gestión más eficiente, seguro y sostenible del alumbrado público.

Estos 600 nodos de telegestión se incorporaron en diferentes puntos de la ciudad, repartidos de manera estratégica en el sistema de alumbrado público para garantizar cobertura de señal, transmisión de datos en tiempo real, calidad del servicio y atención oportuna de los daños que se presenten en el sistema.

Actualmente se tienen instalados en: La Carolina/ Vía Campaña (30 nodos), Troncal del Norte / Boquilla (47 nodos), ingreso Convento de La Popa (12 nodos), Bicentenario (29 nodos), sector Estadio- Villa Olímpica (16 nodos), Cordialidad (21 nodos), Pozón (15 nodos), Transversal 54 (15 nodos), Isla de Tierra Bomba (74 nodos en Bocachica, Caño del oro, Punta Arena y Tierra Bomba), Espíritu del Manglar (29 nodos), Av. Santander (31 nodos), Av. San Martín - Av. Blas de Lezo (40 nodos), Crisanto Luque (11 nodos), Corredor de Carga Tramo I (57 nodos), Policarpa - Arroz Barato (22 Nodos), Corredor de Carga Tramo II (63 nodos), vía Campaña y Cordialidad (74 nodos), Parque de Los Océanos (14 nodos).

“Con esta nueva etapa del piloto, Cartagena podrá acceder a más funcionalidades que permitirán realizar análisis más profundos y detectar oportunidades clave para su evolución como ciudad inteligente. De esta manera, la Administración da un paso hacia adelante para posicionar a Cartagena como referente nacional en la implementación de tecnologías que promueven territorios mejor conectados y más eficientes”, destacó la Secretaría General María Patricia Porras Mendoza, en el marco del Smart City Expo Cartagena 2025.

Un servicio de alumbrado público que se fortalece

El Distrito de Cartagena contrata a EPM, desde hace más de cuatro años, para operar el servicio de alumbrado público en la ciudad- Durante este periodo, gracias a las inversiones realizadas, se han desarrollado diferentes iniciativas que buscan fortalecer cada vez más el sistema, entre ellas se destacan la iluminación de sitios emblemáticos como las Murallas, el puente Román y la Torre del Reloj; así mismo, se llevó a cabo la modernización y mejoramiento del alumbrado del Centro Histórico; también se destaca la sustitución por tecnología LED de más de 48 mil luminarias y la expansión del servicio con la instalación de más de 22 mil nuevas luminarias en el casco urbano, zona rural e insular del Distrito; y la implementación de 100 luminarias LED solares en Isla Fuerte, mejorando significativamente las condiciones nocturnas y la calidad de vida de sus habitantes en un territorio sin redes de energía eléctrica.

“Estos esfuerzos aportan a una mejor iluminación del espacio público y a la percepción de seguridad ciudadana, y contribuyen a la eficiencia energética y a la sostenibilidad ambiental, al migrar progresivamente hacia tecnologías limpias, con mayor vida útil y menor consumo”, precisó María Patricia Porras Mendoza.

Por su parte, Jorge Cerezo Restrepo, gerente de Transmisión y Distribución Energía de EPM, también destacó que “estos avances son muestra del compromiso conjunto del Distrito y EPM con el desarrollo, la innovación y la sostenibilidad del servicio de alumbrado público en Cartagena. La determinación del Distrito para invertir en un sistema de alumbrado público que beneficia a propios y visitantes le permite a la ciudad avanzar en su transformación digital con un enfoque de ciudad inteligente e indicadores precisos de seguridad, movilidad y medio ambiente”.