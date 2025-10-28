¿Cuáles son las mayores causas de contaminación en el aire de Bogotá?

Bogotá D. C.

La Secretaría Distrital de Ambiente dio a conocer cuáles son las causas principales detrás de la contaminación del aire en Bogotá.

De acuerdo con el Inventario de Emisiones Contaminantes de 2023, el polvo que se levanta por el tránsito de vehículos en las vías sin pavimentar produce la mayor parte de emisiones de material particulado fino PM2.5.

Este material se compone de partículas diminutas en el aire, con un diámetro menor a 2.5 micrómetros, que provienen de la combustión y otras fuentes. Son perjudiciales para la salud por su penetración profunda en los pulmones y el torrente sanguíneo a causa de su pequeño tamaño.

Un 40% de las emisiones de PM2.5 en Bogotá proviene por el tránsito en vías; un 85% se debe al polvo que se levanta por el tránsito en vías sin pavimentar.

Transporte de carga y obras, responsables de la emisión de más de la mitad de partículas PM 2.5 en Bogotá

En segundo lugar, con un 28% de las emisiones de material PM2.5 en la ciudad, aparecen las fuentes móviles en carretera, que hace referencia a la contaminación proveniente de vehículos automotores, lo que incluye, por ejemplo, la combustión y el desgaste de frenos y llantas.

El transporte de carga concentró un tercio de las emisiones de este material contaminante dentro de las fuentes móviles en carretera.

Para poner el anterior dato en contexto, los vehículos livianos y taxis junto a los buses intermunicipales produjeron un 23% de las emisiones del material en esta categoría.

A su vez, la maquinaria amarilla utilizada principalmente en obras viales, con un 10.4%, y la manipulación de materiales en la construcción, con un 10.2%, aparecen en un tercer lugar dentro de las mayores causas de contaminación en el aire que respiran los capitalinos.

Frente a esto, el Distrito indica que ha adelantado algunas acciones para reducir las emisiones del material contaminante por estas causas, tal como asegura la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

“Una de las estrategias es la modernización del transporte de carga hacia tecnologías más limpias que impulsamos a través del fondo FONCARGA (...) También estamos implementando la primera Zona Urbana por un Mejor Aire (ZUMA) en Bosa-Apogeo”.

De acuerdo con Soto, con estas estrategias buscan reducir la contaminación a través de la renaturalización y el reverdecimiento, además de la pavimentación y el mantenimiento de vías.

Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón: localidades en riesgo

Según la Secretaría de Ambiente, la mayor parte de emisiones de PM2.5 se concentran en cuatro localidades del suroccidente de Bogotá: Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Fontibón. Allí vive un 33% de la población de la ciudad.

Si bien, en estas localidades, en las últimas horas, se registraron principalmente emisiones moderadas de material PM2.5, siguiendo los reportes del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud, vale la pena recordar que en marzo de 2024 se declaró durante varias semanas alerta medioambiental por la calidad del aire en el suroccidente de la ciudad.

Además, a inicios de 2023, se declaró la Alerta Fase 1 por la calidad del aire en toda la ciudad. En ambas ocasiones, las altas concentraciones de material particulado se relacionaron con incendios forestales que ocurrieron en los cerros orientales de Bogotá e, incluso, en departamentos cercanos como Meta, Vichada, Guaviare y Casanare.