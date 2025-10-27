59% de los buses públicos en Barranquilla excede los límites de emisión de gases: Barranquilla Verde

El más reciente informe del Establecimiento Público Ambiental (EPA) Barranquilla Verde encendió las alarmas sobre la contaminación vehicular en la ciudad. De acuerdo con los monitoreos realizados por el Distrito, el 59% de los buses públicos no cumple con los límites de emisión de gases contaminantes establecidos en la normativa vigente.

La medición incluyó una muestra de 96 vehículos del sistema de transporte público, de los cuales más de la mitad presentó niveles de emisiones superiores a los permitidos, afectando la calidad del aire en varios sectores de Barranquilla.

Autoridades anuncian sanciones y controles

En entrevista con Caracol Radio, Margarita Castillo, coordinadora del Grupo de Recursos Naturales de Barranquilla Verde, explicó que los propietarios de los vehículos que incumplan con los parámetros ambientales podrían enfrentarse a sanciones y restricciones de circulación.

“A las empresas se les impondrán actos administrativos que las obligarán a realizar los ajustes necesarios en los vehículos evaluados. Además, se implementarán auditorías más frecuentes para verificar el cumplimiento de los niveles permitidos de emisión de gases en la ciudad”, afirmó Castillo.

Llamado al mantenimiento y la conciencia ambiental

Con los resultados del informe, Barranquilla Verde hizo un llamado a los conductores y a las empresas de transporte público a cumplir con las obligaciones ambientales y de seguridad vehicular, destacando la importancia del mantenimiento oportuno para reducir las emisiones contaminantes.

La entidad recordó que mantener los vehículos en buen estado no solo evita sanciones, sino que también contribuye a proteger la salud de los ciudadanos y el medioambiente en la capital del Atlántico.