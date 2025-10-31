¿Cómo mejorar la calidad del aire en Bogotá? Estas son las apuestas de la Alcaldía

Este viernes, 31 de octubre, se celebra en Bogotá el Día Mundial de las Ciudades, un evento global en el que se reflexiona sobre el futuro urbano. El propósito de este encuentro de ciudades es sensibilizar sobre los desafíos y oportunidades de la urbanización, así como promover la cooperación global y avanzar en la construcción de ciudades sostenibles, inclusivas y resilientes.

Uno de los grandes temas de este encuentro mundial es el desarrollo sostenible urbano. Sobre este punto, Bogotá se ha destacado por varias de sus propuestas e innovaciones. Para hablar de estas iniciativas, Alfonso Ospina habló con Adriana Soto Carreño, secretaria distrital de Ambiente y Personaje de la Semana en Caracol Radio.

¿Cómo ha avanzado Bogotá en el cumplimiento de la meta de carbono?

Entre los objetivos que enfrenta la ciudad, está el de mantener su meta de carbono de neutralidad para el 2050. Para cumplirlo, explica la secretaria, se han propuesto varias estrategias en materia de restauración ecológica.

Una de las grandes metas por cumplir es la de impulsar el cuidado y protección de los cerros orientales. Cabe recordar que el primer gran reto que enfrentó la Alcaldía actual fueron los devastadores incendios forestales que dejaron cientos de hectáreas afectadas y graves alertas por la calidad del aire en la capital.

Como medida de restauración y reparación, la Alcaldía se propuso alcanzar cerca de 1.300 hectáreas restauradas. “Vamos avanzando en esa meta; cerca de 650 hectáreas ya se encuentran en proceso de restauración en los cerros orientales”, explicó Soto.

Leer más: Bogotá será la sede del Día Mundial de las Ciudades 2025

Esta medida busca fortalecer aún más los cerros orientales porque, como indica la secretaria, “unos cerros orientales bien restaurados son cerros resilientes al fuego y eso quiere decir que tenemos asegurada la calidad del aire del suroccidente”, se indicó.

Las nuevas apuestas para mejorar el aire en la ciudad

Esta cumbre ha sido una gran oportunidad para establecer metas colaborativas con otras ciudades similares a Bogotá. En este sentido, la Alcaldía de Bogotá ha encontrado grandes iniciativas para mejorar la calidad del aire.

Se ha encontrado que en los últimos años, la calidad del aire se ha venido deteriorando significativamente por varias razones, como por las vías sin pavimentar y el transporte de carga. Esta situación se ha sentido especialmente en la zona suroccidental de la ciudad, pues allí se han registrado las más altas concentraciones de material particulado fino, que es el más dañino.

Leer más: Día Mundial de las Ciudades 2025 generará $4.336 millones y dinamiza la economía de Bogotá

“Para ello, tenemos una estrategia que se llama ZUMA, zona urbana por un mejor aire, que combina procesos de renaturalización, reverdecimiento, pavimentación de vías, y también tenemos la estrategia con carga, que es el ascenso tecnológico de los vehículos de carga que circulan por la ciudad con ciertas características, matriculados en Bogotá, y que permite que estos vehículos de carga asciendan a tecnología cero o bajas emisiones", explicó.

Escuche toda la entrevista a continuación: