Aprenda alemán gratis: así puede aplicar a los cursos ofrecidos por Alemania

La embajada de Alemania en Colombia, en alianza con la reconocida plataforma Deutsche Welle (DW), ha puesto a disposición de la ciudadanía una amplia gama de cursos gratuitos de alemán para personas interesadas en aprender o perfeccionar el idioma.

A esta oferta educativa se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil o computador, esto con el objetivo de eliminar barreras económicas y facilitar el aprendizaje de una segunda lengua, abriendo nuevas oportunidades académicas y profesionales para usuarios de todos los niveles.

La propuesta abarca desde módulos para principiantes hasta cursos especializados para profesionales y docentes. Los cursos se encuentran estructurados según los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Mcer), permitiendo al usuario iniciar desde un nivel básico (A1, A2), avanzar a niveles intermedios (B1, B2) y finalmente alcanzar un manejo avanzado del idioma (C1, C2), enfocado incluso en el contexto laboral. Todo esto sin necesidad de registro previo, lo único indispensable es contar con acceso a internet y disposición para estudiar.

¿Qué cursos ofrecen?

Cursos de aprendizaje:

Para aquellos que buscan establecerse en el país, mejorar sus perspectivas laborales o certificar su nivel de idioma, la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) coordina los programas centrales de formación.

Cursos de Integración:

Estos cursos están diseñados para el aprendizaje del alemán de forma básica. El objetivo principal es que el estudiante adquiera el nivel B1 del MCER. Un curso general de integración consta de 700 horas lectivas, divididas en 600 horas de idioma y 100 horas dedicadas al curso de orientación, donde se imparte conocimiento sobre el sistema jurídico, la historia y la cultura de Alemania.

Estos cursos se ofrecen en modalidad de tiempo completo o parcial, adaptándose a personas que trabajan o que tienen responsabilidades familiares.

Cursos de Lenguaje Profesional

Si ya posee un nivel básico de alemán (mínimo B1), el siguiente paso es acceder a los cursos de lenguaje profesional, que están diseñados para impulsar la integración en el mercado laboral.

Estos módulos están orientados a la práctica de una profesión específica, facilitando el aprendizaje de la terminología técnica necesaria.

Los cursos de lenguaje profesional permiten mejorar las competencias lingüísticas hasta el nivel C2.

Se ofrecen módulos especiales para profesionales en proceso de homologación, como aquellos en las áreas de salud o ingeniería.

Condiciones de Acceso y Gratuidad:

Si bien se destaca la gratuidad, es importante precisar que la mayoría de los cursos presenciales del BAMF están subvencionados por fondos públicos, lo que implica un bajo costo para el participante. Sin embargo, la asistencia gratuita es posible bajo ciertas circunstancias.

Para saber cuál es el curso más adecuado, los interesados pueden realizar primero una prueba de nivel y buscar asesoramiento gratuito en las oficinas cercanas a su residencia o a través de la línea de atención telefónica.

¿Cómo inscribirse?:

Para iniciar el proceso o conocer las fechas y requisitos de inscripción a los cursos de integración y lenguaje profesional, es necesario contactar directamente al proveedor del curso o visitar personalmente el instituto durante el horario de consulta para un registro y asesoramiento detallado, puede ingresar a la página de Deutsche Welle donde encontrará toda la información.