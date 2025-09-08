Actualidad

Estos son los 4 países que pagan por estudiar: lista de carreras y programas disponibles

Los colombianos pueden aplicar a estas becas que cubren manutención. Conozca de qué países se trata:

Estos son los 4 países que pagan por estudiar: lista de carreras y programas disponibles

Estos son los 4 países que pagan por estudiar: lista de carreras y programas disponibles

Daniela Puerto

Estudiar en el exterior es un sueño compartido por miles de colombianos que buscan fortalecer su formación académica con programas de pregrado o posgrado en universidades reconocidas. La calidad de los pensum, el prestigio internacional y las oportunidades laborales posteriores hacen que esta opción sea cada vez más atractiva.

Europa y Asia se han convertido en destinos clave gracias a que no solo ofrecen educación de calidad, sino también becas y apoyos económicos que pueden cubrir desde la matrícula hasta gastos de manutención.

Europa se destaca por sus universidades de alto nivel, muchas de las cuales ofrecen programas de becas completas y parciales. Estos beneficios están dirigidos a estudiantes internacionales que demuestren excelencia académica y disposición para aportar al desarrollo del país donde estudien.

Lea también: Lanzan becas de hasta el 100% para estudiar posgrados: requisitos y proceso para aplicar

Países que pagan por ira estudiar

Cada universidad o programa tiene requisitos diferentes. Por ello, los interesados deben revisar cuidadosamente los lineamientos, analizar si cumplen con los documentos solicitados y preparar con antelación su postulación.

  • Dinamarca

En el caso de Dinamarca, este país es bastante reconocido por su sólido sistema educativo e interés por la educación, pues ofrece varias becas e incentivos económicos a los estudiantes internacionales. Sin embargo, uno de los requerimientos para acceder a este beneficio es presentar el título de secundaria o bachiller.

En número de extranjeros se ha duplicado en las universidades danesas precisamente por una política que facilita su entrada.

Además, muchos programas incluyen becas que ayudan a cubrir los gastos de vivienda y manutención, lo que facilita la experiencia de vivir en Europa.

Le puede interesar: Las 3 carreras profesionales que mejor pagan en Colombia y pocos estudian

  • Alemania

Alemania es uno de los destinos más populares para los colombianos que desean estudiar en el exterior y que pagan por ir a estudiar. Este país ofrece educación gratuita para estudiantes nacionales e internacionales, pues gran parte de sus universidades son públicas. Esto facilita el estudio de pregrados y posgrados sin pagar tasas académicas.

Incluso, algunos de los programas de becas ofrecen ayudas para cubrir gastos como:

  1. Exoneración de matrícula.
  2. Manutención.
  3. Seguro médico.
  4. Cursos de idioma previos al inicio del programa.

Le recomendamos: Este es el posgrado mejor pago en Colombia: profesionales ganan hasta $70 millones

  • Reino Unido: Becas Chevening

El Reino Unido es otro de los países que pagan a los estudiantes extranjeros por estudiar. Su programa más reconocido son las Becas Chevening, que financian estudios de maestría.

Estas becas cubren:

  1. El costo total de la matrícula.
  2. Un estipendio mensual para gastos personales.

Gracias a su prestigio, obtener una beca Chevening representa una oportunidad invaluable para quienes buscan acceder a una red internacional de líderes y profesionales.

  • Noruega

Los países nórdicos, como Dinamarca y Noruega, son reconocidos por su alto nivel educativo y por ofrecer apoyos financieros a estudiantes internacionales. En Noruega, por ejemplo, las universidades públicas no cobran matrícula, lo que convierte al país en un destino atractivo.

Carreras que son más ofertadas para estos beneficios

  • Ciencias
  • Ingeniería
  • Medicina
  • Artes
  • Humanidades
  • Ciencias sociales
  • Tecnología

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad