Estos son los 4 países que pagan por estudiar: lista de carreras y programas disponibles

Estudiar en el exterior es un sueño compartido por miles de colombianos que buscan fortalecer su formación académica con programas de pregrado o posgrado en universidades reconocidas. La calidad de los pensum, el prestigio internacional y las oportunidades laborales posteriores hacen que esta opción sea cada vez más atractiva.

Europa y Asia se han convertido en destinos clave gracias a que no solo ofrecen educación de calidad, sino también becas y apoyos económicos que pueden cubrir desde la matrícula hasta gastos de manutención.

Europa se destaca por sus universidades de alto nivel, muchas de las cuales ofrecen programas de becas completas y parciales. Estos beneficios están dirigidos a estudiantes internacionales que demuestren excelencia académica y disposición para aportar al desarrollo del país donde estudien.

Lea también: Lanzan becas de hasta el 100% para estudiar posgrados: requisitos y proceso para aplicar

Países que pagan por ira estudiar

Cada universidad o programa tiene requisitos diferentes. Por ello, los interesados deben revisar cuidadosamente los lineamientos, analizar si cumplen con los documentos solicitados y preparar con antelación su postulación.

Dinamarca

En el caso de Dinamarca, este país es bastante reconocido por su sólido sistema educativo e interés por la educación, pues ofrece varias becas e incentivos económicos a los estudiantes internacionales. Sin embargo, uno de los requerimientos para acceder a este beneficio es presentar el título de secundaria o bachiller.

En número de extranjeros se ha duplicado en las universidades danesas precisamente por una política que facilita su entrada.

Además, muchos programas incluyen becas que ayudan a cubrir los gastos de vivienda y manutención, lo que facilita la experiencia de vivir en Europa.

Le puede interesar: Las 3 carreras profesionales que mejor pagan en Colombia y pocos estudian

Alemania

Alemania es uno de los destinos más populares para los colombianos que desean estudiar en el exterior y que pagan por ir a estudiar. Este país ofrece educación gratuita para estudiantes nacionales e internacionales, pues gran parte de sus universidades son públicas. Esto facilita el estudio de pregrados y posgrados sin pagar tasas académicas.

Incluso, algunos de los programas de becas ofrecen ayudas para cubrir gastos como:

Exoneración de matrícula. Manutención. Seguro médico. Cursos de idioma previos al inicio del programa.

Le recomendamos: Este es el posgrado mejor pago en Colombia: profesionales ganan hasta $70 millones

Reino Unido: Becas Chevening

El Reino Unido es otro de los países que pagan a los estudiantes extranjeros por estudiar. Su programa más reconocido son las Becas Chevening, que financian estudios de maestría.

Estas becas cubren:

El costo total de la matrícula. Un estipendio mensual para gastos personales.

Gracias a su prestigio, obtener una beca Chevening representa una oportunidad invaluable para quienes buscan acceder a una red internacional de líderes y profesionales.

Noruega

Los países nórdicos, como Dinamarca y Noruega, son reconocidos por su alto nivel educativo y por ofrecer apoyos financieros a estudiantes internacionales. En Noruega, por ejemplo, las universidades públicas no cobran matrícula, lo que convierte al país en un destino atractivo.

Carreras que son más ofertadas para estos beneficios