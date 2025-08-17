Empresarios por la Educación lanza herramienta de IA para transformar la educación: ¿Cómo funciona?

En Colombia, la educación enfrenta retos persistentes, como la brecha entre zonas urbanas y rurales, los resultados estancados en las pruebas Saber, el bajo tránsito de estudiantes a la educación superior y el rezago frente a estándares internacionales como las pruebas PISA. Aunque el presupuesto nacional ha crecido y el sector privado ha invertido más de dos billones de pesos en los últimos años, la calidad sigue sin mostrar avances significativos.

En este contexto, el Personaje de la Semana en Caracol Radio fue Andrea Escobar Vilá, directora de la Fundación Empresarios por la Educación. Desde la 81ª Asamblea de la ANDI en Cartagena, presentó el Agente IA, un observatorio digital de libre acceso que integra más de 300 variables y 80 fuentes de información del sector.

¿Cómo utilizar la IA para mejorar la educación en Colombia?

La iniciativa, descrita por Escobar como un “ChatGPT de la educación colombiana”, organiza bases de datos que hasta ahora estaban dispersas. “Por el último año y medio, desde la Fundación Empresarios por la Educación recopilamos más de 300 variables del sector educativo y 80 fuentes de información, todas de datos abiertos que no están disponibles en el país organizadas. Nosotros las limpiamos, las depuramos y montamos la arquitectura por detrás que nos permite hoy hablar de inteligencia artificial”, señaló.

El sistema no solo responde preguntas sobre metas o resultados, también ofrece contexto y permite profundizar en la información por territorio. Uno de los hallazgos más llamativos fue el caso de Armenia. “Armenia ha mejorado en los últimos 10 años 28 puntos sostenidos en las pruebas Saber 11. Eso ha trascendido los gobiernos y al trascender los gobiernos significa que la educación sí puede ser un tema que no es solo del momento del gobierno de turno”.

Para Escobar, el reto no está únicamente en los recursos financieros, sino en su uso eficiente: “Tenemos mapeado que 131 organizaciones del 2021 al 2024 han invertido al sector público en educación en Colombia 2.1 billones de pesos… pero la pregunta es, ¿por qué no mejoramos más?”.

Los grandes retos educativos pendientes

La directora también se refirió a las pruebas Saber 11, que este año enfrentaron retrasos: “Efectivamente, ha habido unos retrasos y se han movido los calendarios en los que se presenta la prueba Saber 11 y eso tiene un impacto directo en el ingreso a las universidades… no cumplir los calendarios tiene un impacto”. Aun así, defendió la validez de la evaluación: “Hoy en día es una prueba muy buena, pero hay un gran reto logístico que se debe cumplir”.

Otro de los grandes desafíos está en la transición entre el colegio y la educación superior. “En Colombia, solamente alrededor del 40% de los jóvenes hacen un tránsito inmediato entre el último grado del colegio… tenemos un 60% de los jóvenes en nuestro país que no hacen ese tránsito”, advirtió, recordando que en algunos territorios los grados décimo y once ni siquiera son obligatorios.

Escobar también pidió mayor protagonismo para los rectores y directivos docentes: “En Colombia tiene más de 18.000 directivos docentes, rectores y rectoras de las instituciones educativas que están poniéndole el frente y que son los responsables del proyecto educativo institucional. Si le damos voz a los directivos docentes, es una forma de apoyar a los maestros”.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la relación entre empresas y educación pública: “Una sociedad que no se educa, una sociedad que no se desarrolla, la sociedad que no va a tener oportunidades de empleo y las empresas se desarrollan con talento humano”.

