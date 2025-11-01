Noticiero mediodía Cartagena

100 becas para el Diplomado en Historia, Cultura y Patrimonio del Departamento

Gobernación de Bolívar abre convocatoria de a través de la Secretaría General y el Archivo Histórico Departamental, en alianza con la Fundación Universal de Estudios Técnicos (UNIVERTC)

Panorámica de Cartagena al atardecer (Getty Images) / Luís Henrique Boucault

El programa busca fortalecer la apropiación social de la memoria, el patrimonio y la historia del Departamento, promoviendo la participación activa de la comunidad en la construcción de una identidad cultural compartida.

El diplomado se desarrollará en modalidad virtual durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, con una duración total de 60 horas, distribuidas los viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Está dirigido a ciudadanos mayores de 18 años residentes en los municipios de Bolívar que deseen formarse y certificarse como Amigos del Archivo Histórico, convirtiéndose en aliados en la divulgación, preservación y valorización del patrimonio cultural del territorio.

“Conocer la historia de Bolívar es reconocernos como parte de algo más grande que nosotros mismos. Es sentir orgullo, identidad y compromiso por seguir escribiendo la historia de este departamento que tanto nos inspira. A través de estos espacios de formación, sembramos amor por lo nuestro y fortalecemos las raíces que nos unen como bolivarenses”, destacó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Inicio de clases: 7 de noviembre de 2025

🕓 Cierre de convocatoria: 5 de noviembre de 2025

Los interesados deben diligenciar el formulario de inscripción oficial. La información recolectada será utilizada únicamente con fines académicos y administrativos, conforme a las políticas de protección de datos de la Gobernación de Bolívar.

