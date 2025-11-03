Uribe pidió frenar gigantesca obra en Las Palmas; Gobernación responde que no tiene competencia

El expresidente Álvaro Uribe solicitó detener las obras en Manantiales, en el Alto de Las Palmas, al afirmar que el predio fue comprado durante su administración como gobernador para uso público y terminó en manos de privados. Según señaló, el lote debía destinarse a un parque y un centro de convenciones, con áreas ambientales y espacio para la comunidad.

Manantiales y el uso público. Alto de las Palmas.



Durante mi ejercicio como Gobernador esta propiedad se compró al Dr Andrés Restrepo Londoño. El Dr Guillermo Gómez del Barco visitó más de 100 predios y escogió Manantiales. Creo que valió 4 mil millones de pesos. Tiene una… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 3, 2025

“Le pedimos al gobernador de Antioquia, Dr. Andrés Julián Rendón, que pare la construcción en Manantiales (…) Durante mi ejercicio de gobernación ese terreno se compró para un parque, para un centro de reuniones, y no para que se lo vendan a particulares”, expresó Uribe, quien luego indicó que la venta no ocurrió en la actual administración. Señaló que la escritura sería de 2012 y pidió aclarar por qué la Gobernación en ese momento decidió vender el predio.

El proyecto inmobiliario que hoy está en el centro de la polémica se identifica como Cuantum, desarrollado por las empresas Entremontañas y Umbral Propiedad Raíz, ubicado en Alto de Las Palmas, en Envigado. El complejo se levanta en una de las zonas de mayor valorización del área metropolitana, con cercanía a Medellín y al aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

¿Qué dice la Gobernación?

En respuesta a una consulta de CARACOL RADIO, la Gobernación de Antioquia confirmó que la venta del predio no corresponde a esta administración.

“El lote mencionado del Parque Manantiales no fue vendido por la actual administración departamental. Se hizo hace más de 10 años”.

La administración departamental también aclaró que no puede suspender las obras ni intervenir en el otorgamiento de licencias: “No es competencia del gobernador Andrés Julián suspender la construcción mencionada o entregar licencias de construcción en estos predios. Lo anterior corresponde a los municipios, quienes determinan el uso del suelo”.

Las autoridades municipales son las encargadas de las decisiones urbanísticas en Manantiales, mientras continúa la discusión sobre el destino del predio que originalmente fue proyectado para uso público.