Video de supuesto nuevo grupo armado genera alerta en el oriente antioqueño; Policía lo desmiente

Supuestos integrantes de los Conquistadores de Oriente de Antioquia que aparen en el video publicado en redes sociales. Foto: Cortesía.

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, denunció la supuesta aparición de un grupo armado ilegal en el Oriente antioqueño, que se autodenominaría Conquistadores del Oriente. La denuncia está basada en un video difundido en redes sociales, donde varios hombres armados, encapuchados y con brazaletes, aparecen realizando una advertencia pública.

En la grabación, uno de los integrantes del supuesto grupo armado ilegal afirma que: “Somos los Conquistadores del Oriente y venimos a controlar este territorio”, mientras otro señala que el grupo estaría conformado para “limpiar el territorio de delincuentes y garantizar el orden”. También se escucha una advertencia: “El que no colabore, será objetivo militar”.

Corpades advirtió que este material correspondería a una nueva estructura armada que estaría operando en zonas rurales de los municipios de El Carmen de Viboral y La Unión y pidió a las autoridades verificar en terreno la situación. En su pronunciamiento, la organización afirmó que negar este tipo de hechos “podría repetir errores de apreciación institucional”, e hizo una solicitud al Gobierno Nacional para reforzar la presencia y monitoreo en esa subregión del departamento.

Policía desmiente

La Policía Antioquia negó de manera categórica la veracidad del video. En un comunicado, señaló que, tras un análisis técnico de inteligencia, “el material audiovisual presenta alteraciones en el audio y en su edición, y el grupo armado mencionado no existe dentro de la jurisdicción del departamento”. La institución sostuvo que el contenido tendría fines intimidatorios: “El video busca generar temor y confusión en la ciudadanía, afectando la tranquilidad y pudiendo favorecer fines delictivos”.

La polémica surge en un contexto de creciente tensión por la presencia de disidencias en zonas rurales del departamento, así como por recientes denuncias comunitarias sobre amenazas y constreñimientos armados en corredores estratégicos del Oriente y Nordeste.

Corpades insistió en que continuará recopilando testimonios, registros y evidencias en terreno, mientras la Policía invitó a reportar cualquier intento de extorsión o acción sospechosa a las líneas de emergencia.

Por ahora, el origen del video sigue bajo análisis, y las versiones enfrentadas mantienen en alerta a autoridades locales, organizaciones sociales y comunidades rurales, que piden claridad sobre lo que ocurre en esta región considerada clave para el tránsito y control territorial de actores armados.