Tranzas regresa a Colombia luego de 18 años para conectar con su público colombiano

La agrupación ecuatoriana que marco una etapa en la música colombiana a inicios de los años 2.000 regresa al nuestro país para celebrar sus 30 años de carrera artística.

El icónico grupo regresa a los escenarios internacionales con su gira “Un Nuevo Amor/Tour 2025”. Este espectáculo, que recorre de manera interactiva las canciones con las que generaciones crecimos y nos enamoramos, vuelve al fin a donde todo empezó: su querida Colombia.

Un TRANZAS renovado, con su cantante, compositor y guitarrista fundador, Douglas Bastidas, vuelve a recorrer América y Europa, con un show de primer nivel que nos lleva a revivir los más bellos momentos con canciones como: “Un nuevo amor”, “Mori”, “Metálica” y “Si Volvieras”. Sus éxitos, conocidos por ser la banda sonora de novelas como: Pobre Pablo y Clase 406.

En entrevista con Caracol Radio, Douglas Bastidas, vocalista de la banda aseguró que: “Hace más de 18 años que nosotros no cantamos en Colombia y nos emociona regresar. Gracias a Colombia nosotros nos hicimos internacionales y nos empezaron a escuchar en otros países como Estados Unidos”, recordó el artista.

30 años de trayectoria musical:

Esta gira con la que llegan a Colombia, ya ha pasado por otros países como Ecuador y Perú donde han sido bien recibidos.

La agrupación se creó en 1985 en Ecuador con la base de un grupo musical de rock, posteriormente entre 1987 y el año 2007 tuvieron su proceso de internacionalización. En Colombia sus canciones “Un nuevo amor” y “Morí” hicieron parte de la banda sonora de la novela Pobre Pablo, lo que los llevó a ser reconocidos por todo el país.

Luego se separaron como agrupación pero los procesos musicales de sus integrantes continuaron, hoy regresan a los escenarios para celebrar los 30 años de esta formación.

Un nuevo amor:

Esta canción es quizá la más recordada de Tranzas, un tema en el que se le pide a ese amor verdadero que mejor busque un nuevo amor. Su vocalista y compositor Douglas Bastidas recordó en Caracol Radio que: “Esta canción fue una de las grandes formas de decir que Dios existe en la música, porque tuve una gran presión para componer esta canción, fue un pedido por parte de la discográfica. La comencé a partir de imágenes que se me venían a la cabeza, no por una historia personal, inicialmente quería ponerle más instrumentos, pero solo me permitieron hacerla con guitarra, es de esas canciones que solo pasan una vez en la vida”, comentó el artista.

¿Cuándo y dónde?

Tranzas se presentará el próximo viernes, 28 de noviembre, en el Lourdes Music Hall de Bogotá. Las entradas están disponibles en mitaquilla.com.co, donde podrán revivir la música de la exitosa banda ecuatoriana en vivo.